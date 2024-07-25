На Волині зафіксували раннє повернення птахів із теплих країв. ФОТО

На Волині зафіксували раннє повернення птахів із теплих країв. ФОТО
На території національного природного парку "Прип'ять-Стохід" на Волині зафіксували ранній приліт перелітних птахів на руслах річок Прип’ять і Стохід.

Про це Суспільному розповів старший науковий співробітник нацпарку Юрій Корх. З його слів, днями під час одного зі спостережень орнітологи нарахували понад 1500 особин.

Фахівці спостерігали весняну міграцію таких птахів, як: гуска сіра, гуска білолоба, крижень звичайний, свищі, чирянка велика, чайка чубата та інші. Також прилетіли з вирію веснянка очеретяна (самці), коловодник звичайний (травник) і баранець звичайний (бекас).
На Волині зафіксували раннє повернення птахів із теплих країв. ФОТО
На Волині зафіксували раннє повернення птахів із теплих країв. ФОТО
На Волині зафіксували раннє повернення птахів із теплих країв. ФОТО

Серед видів, котрі занесені до Червоної книги України, помітили кульона (кронштепа) великого та гоголя. Юрій Корх зазначив, що весняні орнітологічні спостереження будуть продовжувати.
На Волині зафіксували раннє повернення птахів із теплих країв. ФОТО
На Волині зафіксували раннє повернення птахів із теплих країв. ФОТО

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Теги: Волинь, приліт, міграція, Прип'ять-Стохід
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