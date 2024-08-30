Єдиний в Україні: у Луцьку з'явився освітній простір Академії естетичної медицини. ФОТО





Тут студенти та інтерни зможуть здобути професійні знання і практичні навички, а лікарі – підвищити кваліфікацію та якість своєї роботи, - повідомляє



Відкриття Академії естетичної медицини, що розташована на вулиці Банковій, 9, презентували у вівторок, 11 березня, в.о. ректора ВНУ імені Лесі Українки Анатолій Цьось та власниця «Центру естетичної медицини», знана косметологиня Оксана Коротка.



Серед українських вишів є немало прикладів співпраці з бізнесом, зокрема у сфері ІТ та комп'ютерних технологій, проте, що стосується естетичної медицини, - це перший проєкт в Україні.



Ідея створення Академії естетичної медицини виникла у Оксани Короткої ще два роки тому, коли уклали договір з факультетом хімії та фармації про проходження практики студентів на базі виробництва косметики «EVO derm».



«Цей кейс мене наштовхнув на розвиток такого напрямку і на співпрацю з університетом в подальшому. Естетична медицина в Україні дуже стрімко розвивається, є потреба у висококваліфікованих професіоналах, тож наше завдання - це не тільки дати академічні знання для майбутніх колег, а і практичні навички», - наголосила Оксана Коротка.



Медичний факультет ВНУ відкрив свої двері для студентів п'ять років тому, тож найстарші студенти тут - це шестикурсники. З появою нового освітнього простору підвищити свій рівень знань та практичних навичок зможуть не лише майбутні лікарі, а й практикуючі.



«Ми маємо ліцензію на підготовку лікарів та інших фахівців в галузі охорони здоров'я, тобто фармацевтів, ерготерапевтів, фізичних терапевтів та інтернів. Наразі 33 інтерни здобувають відповідну освіту. Наголошу, що ми маємо ліцензію на підвищення кваліфікації медичних працівників, що дуже важливо, здійснюємо цю діяльність разом із лікарями та іншими установами, організаціями. У пані Оксани виникла чудова ідея: організувати спільне підвищення кваліфікації, в першу чергу, для лікарів або тих, хто працює за косметологічним напрямком. Ми маємо відповідний дозвіл, маємо відповідну базу. А пані Оксана має відповідні знання, навички, досвід роботи», - зауважив в.о. ректора Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось.



На базі медичного факультету ВНУ створені ефективні умови для навчання, практики і якісного підвищення кваліфікації. Анатолій Цьось зазначив, що підтримав ініціативу Оксани Короткої одразу, адже такий спільний проєкт сприятиме поліпшенню якості освіти та підвищенню професійного рівня медиків.



Викладати в Академії будуть не тільки професіонали з «Центру естетичної медицини Оксани Короткої», а й лектори з інших міст, яких планують залучати.



«Потенційна аудиторія Академії дуже широка: студенти, інтерни, лікарі. А для лікаря важливим є безперервний професійний розвиток та самовдосконалення. Тож у нас будуть майстер-класи, курси підвищення кваліфікації для практикуючих медиків по напрямках, на які зростають запити від пацієнтів, зокрема, з класичної косметології, ін'єкційної, апаратної і лазерної косметології. Ці галузі зараз стрімко розвиваються. Для лікарів сімейної медицини, для терапевтів, до яких первинно звертається пацієнт, наприклад, з проблемою випадіння волосся. У нас є потужна база по трихології, яку ми можемо використовувати для навчання цих лікарів. Нашим завданням буде підвищити їхню кваліфікацію та компетентність в цих напрямках, поділившись своїм досвідом», - розповіла Оксана Коротка.



Орієнтовно через місяць почне функціонувати сайт Академії з усіма актуальними пропозиціями. Також Оксана Коротка анонсувала й створення у майбутньому онлайн-школи, адже охочі навчатися є й за кордоном.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відтепер Луцьк може похизуватися єдиним в Україні унікальним освітнім простором, що діятиме на базі медичного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки.Тут студенти та інтерни зможуть здобути професійні знання і практичні навички, а лікарі – підвищити кваліфікацію та якість своєї роботи, - повідомляє ВСН. Відкриття Академії естетичної медицини, що розташована на вулиці Банковій, 9, презентували у вівторок, 11 березня, в.о. ректора ВНУ імені Лесі Українки Анатолій Цьось та власниця «Центру естетичної медицини», знана косметологиняСеред українських вишів є немало прикладів співпраці з бізнесом, зокрема у сфері ІТ та комп'ютерних технологій, проте, що стосується естетичної медицини, - це перший проєкт в Україні.Ідея створення Академії естетичної медицини виникла у Оксани Короткої ще два роки тому, коли уклали договір з факультетом хімії та фармації про проходження практики студентів на базі виробництва косметики «EVO derm».«Цей кейс мене наштовхнув на розвиток такого напрямку і на співпрацю з університетом в подальшому. Естетична медицина в Україні дуже стрімко розвивається, є потреба у висококваліфікованих професіоналах, тож наше завдання - це не тільки дати академічні знання для майбутніх колег, а і практичні навички», - наголосила Оксана Коротка.Медичний факультет ВНУ відкрив свої двері для студентів п'ять років тому, тож найстарші студенти тут - це шестикурсники. З появою нового освітнього простору підвищити свій рівень знань та практичних навичок зможуть не лише майбутні лікарі, а й практикуючі.«Ми маємо ліцензію на підготовку лікарів та інших фахівців в галузі охорони здоров'я, тобто фармацевтів, ерготерапевтів, фізичних терапевтів та інтернів. Наразі 33 інтерни здобувають відповідну освіту. Наголошу, що ми маємо ліцензію на підвищення кваліфікації медичних працівників, що дуже важливо, здійснюємо цю діяльність разом із лікарями та іншими установами, організаціями. У пані Оксани виникла чудова ідея: організувати спільне підвищення кваліфікації, в першу чергу, для лікарів або тих, хто працює за косметологічним напрямком. Ми маємо відповідний дозвіл, маємо відповідну базу. А пані Оксана має відповідні знання, навички, досвід роботи», - зауважив в.о. ректора Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось.На базі медичного факультету ВНУ створені ефективні умови для навчання, практики і якісного підвищення кваліфікації. Анатолій Цьось зазначив, що підтримав ініціативу Оксани Короткої одразу, адже такий спільний проєкт сприятиме поліпшенню якості освіти та підвищенню професійного рівня медиків.Викладати в Академії будуть не тільки професіонали з «Центру естетичної медицини Оксани Короткої», а й лектори з інших міст, яких планують залучати.«Потенційна аудиторія Академії дуже широка: студенти, інтерни, лікарі. А для лікаря важливим є безперервний професійний розвиток та самовдосконалення. Тож у нас будуть майстер-класи, курси підвищення кваліфікації для практикуючих медиків по напрямках, на які зростають запити від пацієнтів, зокрема, з класичної косметології, ін'єкційної, апаратної і лазерної косметології. Ці галузі зараз стрімко розвиваються. Для лікарів сімейної медицини, для терапевтів, до яких первинно звертається пацієнт, наприклад, з проблемою випадіння волосся. У нас є потужна база по трихології, яку ми можемо використовувати для навчання цих лікарів. Нашим завданням буде підвищити їхню кваліфікацію та компетентність в цих напрямках, поділившись своїм досвідом», - розповіла Оксана Коротка.Орієнтовно через місяць почне функціонувати сайт Академії з усіма актуальними пропозиціями. Також Оксана Коротка анонсувала й створення у майбутньому онлайн-школи, адже охочі навчатися є й за кордоном.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію