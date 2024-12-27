Луцьк отримає 500 тисяч євро на будівництво твердопаливну котельню

Луцьк підписав угоду про грантовий контракт у сумі 500 тисяч євро зі шведським фондом Swedfund International AB на розробку техніко-економічного обґрунтування для будівництва твердопаливної котельні.Про це йдеться у дописі Луцького міського головина своїй сторінці у фейсбуці.Твердопаливну котельню на 16 МВт з двома газопоршневими установками потужністю 2 та 1 МВт планують побудувати на вулиув Івана Корсака (колишня вул. Карбишева). Твердопаливна котельня суттєво зменшить витрати газу, дасть позитивний фінансовий результат, а також дасть можливість не використовувати у міжопалювальний період сумнозвісну орендовану котельню.Твердопаливна котельня – це перший етап проєкту побудови нової електро- та/або теплогенераційної станції на вулиці Корсака. Другий етап – газова котельня на 80 МВт, що повністю замінить наявну нині котельню, дасть змогу повністю відмовитися від її послуг, не виплачувати за неї оренду та виправити помилку, допущену більше 20 років тому, коли комунальна котельня була продана в приватну власність."Підписання грантової угоди дає старт для розробки ТЕО, а потім і проєктно-кошторисної документації і власне будівництва твердопаливної котельні. Паралельно працюємо над другим етапом — будівництвом газової котельні, і будемо робити все для максимально швидкої реалізації цього проєкту", - розповів Ігор Поліщук.