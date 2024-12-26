Волинські лікарі допомогли військовому із важким поранення руки. ФОТО
Сьогодні, 07:32
Волинські медики допомогли військоволужбовцю, який поступив у лікарню з важким пораненням руки.
Про це повідомили у КНП "Нововолинська ЦМЛ".
Військовий поступив з важким пораненням плеча(відкритий вогнепальний перелом нижньої третини плечової кістки з компресією променевого нерва).
На етапах евакуації йому наклали апарат зовнішньої фіксації. В умовах стаціонару було проведено декількоразовий дебрідмент ран з повною їх очисткою, заживлення, видалення апарату зовнішньої фіксації. В послідуючому - зміна методу фіксації титановою пластиною з декомпресією променевого нерва.
"Вже починаючи з наступного дня в хворого відновились рухи в кисті, зникло оніміння кисті, що дозволило команді реабілітологів приступити до відновного лікування! Наша мета - допомагати кожному та надавати якісну професійну допомогу. Для запису на консультацію до лікаря ортопеда-травматолога 067-30-40-911", - йдеться у дописі на сторінці медзакладу.
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Про це повідомили у КНП "Нововолинська ЦМЛ".
Військовий поступив з важким пораненням плеча(відкритий вогнепальний перелом нижньої третини плечової кістки з компресією променевого нерва).
На етапах евакуації йому наклали апарат зовнішньої фіксації. В умовах стаціонару було проведено декількоразовий дебрідмент ран з повною їх очисткою, заживлення, видалення апарату зовнішньої фіксації. В послідуючому - зміна методу фіксації титановою пластиною з декомпресією променевого нерва.
"Вже починаючи з наступного дня в хворого відновились рухи в кисті, зникло оніміння кисті, що дозволило команді реабілітологів приступити до відновного лікування! Наша мета - допомагати кожному та надавати якісну професійну допомогу. Для запису на консультацію до лікаря ортопеда-травматолога 067-30-40-911", - йдеться у дописі на сторінці медзакладу.
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