Волинські лікарі допомогли військовому із важким поранення руки. ФОТО

Волинські лікарі допомогли військовому із важким поранення руки. ФОТО
Волинські медики допомогли військоволужбовцю, який поступив у лікарню з важким пораненням руки.

Про це повідомили у КНП "Нововолинська ЦМЛ".

Військовий поступив з важким пораненням плеча(відкритий вогнепальний перелом нижньої третини плечової кістки з компресією променевого нерва).

На етапах евакуації йому наклали апарат зовнішньої фіксації. В умовах стаціонару було проведено декількоразовий дебрідмент ран з повною їх очисткою, заживлення, видалення апарату зовнішньої фіксації. В послідуючому - зміна методу фіксації титановою пластиною з декомпресією променевого нерва.

"Вже починаючи з наступного дня в хворого відновились рухи в кисті, зникло оніміння кисті, що дозволило команді реабілітологів приступити до відновного лікування! Наша мета - допомагати кожному та надавати якісну професійну допомогу. Для запису на консультацію до лікаря ортопеда-травматолога 067-30-40-911", - йдеться у дописі на сторінці медзакладу.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, медицина, воїн
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