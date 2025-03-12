Росія завдала подвійного ракетного удару по Кривому Розі





Як розповів голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, є влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. За даними ОВА, У Кривому Розі через ворожу ракетну атаку загинула жінка. Їй було 47 років, пише



"На зараз, одна загибла жінка. Просто їхала у тролейбусі поруч. Двоє поранених у лікарні", – зазначив Вілкул.



Доповнення. Жінку 41 року госпіталізували. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Ще одній потерпілій 78 років допомогу надали на місці. Від пережитого вона буде оговтуватися вдома.



На місці атаки виникла пожежа. Попередньо відомо про декількох постраждалих, яких госпіталізували до лікарні. На місце удару направлено всі оперативні служби.



Усі подробиці пообіцяв розповісти потім і закликав дотримуватись інформаційної тиші.



Вночі атакував ворог і Криворізький район. Там пошкоджено інфраструктуру. Пожежу, що виникла, ліквідують співробітники ДСНС.



Вночі в області працювало ППО, збили 19 ворожих БпЛА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 12 березня, зранку ворог здійснив подвійну ракетну атаку на Кривий Ріг. Є загибла і постраждалі.Як розповів голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, є влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. За даними ОВА, У Кривому Розі через ворожу ракетну атаку загинула жінка. Їй було 47 років, пише LB.ua "На зараз, одна загибла жінка. Просто їхала у тролейбусі поруч. Двоє поранених у лікарні", – зазначив Вілкул.Доповнення. Жінку 41 року госпіталізували. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Ще одній потерпілій 78 років допомогу надали на місці. Від пережитого вона буде оговтуватися вдома.На місці атаки виникла пожежа. Попередньо відомо про декількох постраждалих, яких госпіталізували до лікарні. На місце удару направлено всі оперативні служби.Усі подробиці пообіцяв розповісти потім і закликав дотримуватись інформаційної тиші.Вночі атакував ворог і Криворізький район. Там пошкоджено інфраструктуру. Пожежу, що виникла, ліквідують співробітники ДСНС.Вночі в області працювало ППО, збили 19 ворожих БпЛА.

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