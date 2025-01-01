«Вітер махне – кругом хати. Не штука то - пожар пустити»: в громаді на Волині показали наслідки спалювання сухої трави





Про це Андрій Багнюк.



Днями одна з пожеж сталася між селами Хотешів та Черче Камінь-Каширської громади. Вогонь пішов городами та підступив впритул до хат.



"До поля дійшов вогонь. Там по полю не було чому горіти. Травичка погоріла, корчики погоріли. Погоріло все", — говорить місцевий житель Володимир Христинець. Чоловік везе перегній, аби удобрити поле після пожежі.



Суспільне запитало у жителів села Хотешів, що вони думають про численні пожежі спалювання сухої травми. Зі слів місцевого жителя Ярослава Токарчука, вона теж спалює сміття біля хати, але стежить за ним.



"Я якщо щось десь і палю, то маленьке щось. Потім біля нього стоїмо, а не так, що є люди запалили і пішли собі десь", — говорить чоловік.



"Ще тихо-тихо, то може бур’ян колись і палила. А вітер махне – кругом хати. Не штука то — пожар пустити", — додає місцева жителька Анастасія Куява.



Жителька села Тетяна Козел розповіла: знає правила пожежної безпеки і дотримується їх.



"Вогонь не розкладається в таку пору, коли дуже сухо, вітряно. Обкладається камінням там де буде спалюватися багаття, обкопується. Зазвичай не палимо, бо є котел, і спалюється в котлові все сміття", — сказала волинянка.



Зі слів голови громади Віктора Пася, складність усіх пожеж в екосистемах у громаді — торфовища.



"Торф погасити дуже важко, а у нас його багато. Тому що, ніби, погасили, зверху немає, а всередині, в землі, він горить. Через ці пожежі втрати йдуть, бо люди не мають змоги де посіяти-посадити, втрата врожаю. Ще загрозливо тим, що в нас дуже багато лісів. А ліс погасити набагато важче", — сказав Віктор Пась.



Щодня в екосистемах Камінь-Каширського району виникає в середньому 5 пожеж, говорить рятувальник Олександр Пилипчук. На території району в зоні полісся розпалювати багаття в екосистемах та спалювати сміття поблизу хат заборонено, але від початку року оштрафували 14 місцевих жителів, які палили суху траву.

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