Через падіння рівня води у річках на Волині почали акумулювати воду
Сьогодні, 10:39
Через відсутність снігу взимку на Волині цьогоріч не було весняної повені. Чи буде весняний паводок, залежатиме від кількості опадів, що випадуть. Наразі в області закривають шлюзи та починають акумулювати воду.
Про це Суспільному розповів заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів в області Ростислав Кравчук.
З його слів, у січні 2025 року кількість опадів у області склала 81% від норми, у лютому — 32%. Річка Прип'ять досягла маловоддя. До заплави річки Стир — 2 метри, Західний Буг — 3 метри. Тому воду в меліоративних каналах почали акумулювати для зберігання.
"Земля суха, на два місяці раніше погодні умови випереджають звичний стан речей. Можна навіть у поліських районах вже починати посівну", — говорить Ростислав Кравчук.
З огляду на ситуацію, яка складається станом на середину березня по Волині, каже Ростислав Кравчук, влітку можна очікувати обміління річок та озер області.
Також посадовець додав, що в області наразі працює 20 аварійних бригад, до яких залучені 170 працівників. У разі потреби, вони готові ліквідовувати наслідки весняного паводка, а нині працюють над акумулюванням води у каналах.
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Про це Суспільному розповів заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів в області Ростислав Кравчук.
З його слів, у січні 2025 року кількість опадів у області склала 81% від норми, у лютому — 32%. Річка Прип'ять досягла маловоддя. До заплави річки Стир — 2 метри, Західний Буг — 3 метри. Тому воду в меліоративних каналах почали акумулювати для зберігання.
"Земля суха, на два місяці раніше погодні умови випереджають звичний стан речей. Можна навіть у поліських районах вже починати посівну", — говорить Ростислав Кравчук.
З огляду на ситуацію, яка складається станом на середину березня по Волині, каже Ростислав Кравчук, влітку можна очікувати обміління річок та озер області.
Також посадовець додав, що в області наразі працює 20 аварійних бригад, до яких залучені 170 працівників. У разі потреби, вони готові ліквідовувати наслідки весняного паводка, а нині працюють над акумулюванням води у каналах.
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