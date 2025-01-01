Повідомили, коли почнуть обговорення деталей про припинення вогню

Андрій Єрмак заявив, що наступного тижня розпочнеться обговорення деталей щодо припинення вогню.



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"Наступного тижня, ми вже домовились, що на технічному експертному рівні команди почнуть говорити про всі деталі", - йдеться в повідомленні.



За словами керівника ОП, під час зустрічі української та американської делегації у Джидді обговорювалися різні варіанти гарантій безпеки.



"Ми розглядали різні варіанти і різні (варіанти) сьогодні знаходяться на столі. Так як ці консультації, ці перемовини ще тривають, я не хотів би сьогодні говорити про якісь конкретні... Але це точно (мають бути – ред.) ті гарантії, які будуть стовідсотково запобігати будь-якої агресії в майбутньому", - сказав Єрмак.



За словами Єрмака, далі США мають обговорити з російською стороною пропозиції, напрацьовані під час зустрічі (з українською делегацією – ред.).



"Після цієї зустрічі ключ сьогодні – саме в російської сторони. І весь світ буде бачити, хто хоче миру, а хто не хоче й тільки про це говорить", - зазначив він.



За підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.



Президент Володимир Зеленський сказав, що це стосуватиметься "не тільки ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також всєї лінії фронту".



А державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про 30-денне "припинення вогню" в Україні, та сподіваються на її згоду.



Президент США Дональд Трамп заявив, що планує поговорити з господарем Кремля Володимиром Путіним стосовно пропозиції про 30-денне припинення вогню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівник Офісу президентазаявив, що наступного тижня розпочнеться обговорення деталей щодо припинення вогню.Про це пише "Укрінформ" "Наступного тижня, ми вже домовились, що на технічному експертному рівні команди почнуть говорити про всі деталі", - йдеться в повідомленні.За словами керівника ОП, під час зустрічі української та американської делегації у Джидді обговорювалися різні варіанти гарантій безпеки."Ми розглядали різні варіанти і різні (варіанти) сьогодні знаходяться на столі. Так як ці консультації, ці перемовини ще тривають, я не хотів би сьогодні говорити про якісь конкретні... Але це точно (мають бути – ред.) ті гарантії, які будуть стовідсотково запобігати будь-якої агресії в майбутньому", - сказав Єрмак.За словами Єрмака, далі США мають обговорити з російською стороною пропозиції, напрацьовані під час зустрічі (з українською делегацією – ред.)."Після цієї зустрічі ключ сьогодні – саме в російської сторони. І весь світ буде бачити, хто хоче миру, а хто не хоче й тільки про це говорить", - зазначив він.За підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.Президентсказав, що це стосуватиметься "не тільки ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також всєї лінії фронту".А державний секретар СШАзаявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про 30-денне "припинення вогню" в Україні, та сподіваються на її згоду.Президент СШАзаявив, що планує поговорити з господарем Кремля Володимиром Путіним стосовно пропозиції про 30-денне припинення вогню.

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