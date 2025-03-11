Трамп анонсував переговори з путіним і запросив Зеленського до Білого дому
Сьогодні, 11:43
Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, цього тижня він поговорить із володимиром путіним.
Про це пише LB.ua з посиланням на Sky News.
Трамп також сказав журналістам, що «для танго потрібні двоє».
Американський президент, реагуючи на згоду України щодо пропозиції про 30-денне припинення вогню, висловив сподівання, що повне припинення вогню станеться у найближчі дні.
Трамп додав, що представники США зустрінуться з Росією сьогодні або завтра.
Президент США також підтвердив, що запросить Володимира Зеленського знову до Білого дому, додавши, що «ми хочемо покласти край війні в Україні».
Як повідомляє CNN, Дональд Трамп також заявив, що «сподіваюся, президент Путін також погодиться на це, і ми зможемо розпочати це шоу».
«Я вважаю, що це дуже велика, я вважаю, що це велика різниця між останнім візитом, який ви бачили в Овальному кабінеті, і повним припиненням вогню», — сказав президент США, згадавши конфліктну ситуацію в Білому домі під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
«Україна на це погодилася, і, сподіваюся, Росія на це погодиться — ми зустрінемося з ними пізніше сьогодні або завтра, і, сподіваюся, ми зможемо досягти угоди, — сказав Дональд Трамп. — Але я вважаю, що припинення вогню є дуже важливим, якщо ми зможемо змусити Росію це зробити, це буде чудово. Якщо ми не зможемо, ми просто продовжимо, бо люди гинуть».
Україна і США під час переговорів у Джидді 11 березня зробили важливі кроки на шляху до відновлення надійного миру в Україні, заявили в Офісі президента.
Україна погодилася на пропозицію США про негайне запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Росією. Сполучені Штати доведуть до відома росіян, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру, йдеться у спільній заяві за результатами переговорів.
Держсекретар Марко Рубіо, який брав участь у переговорах з Україною в Саудівській Аравії, сказав, що зараз м'яч на боці Росії.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала переговори між Україною і США у Саудівській Аравії та наголосила - ЄС готовий відіграти свою роль разом із партнерами у майбутніх мирних переговорах.
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Про це пише LB.ua з посиланням на Sky News.
Трамп також сказав журналістам, що «для танго потрібні двоє».
Американський президент, реагуючи на згоду України щодо пропозиції про 30-денне припинення вогню, висловив сподівання, що повне припинення вогню станеться у найближчі дні.
Трамп додав, що представники США зустрінуться з Росією сьогодні або завтра.
Президент США також підтвердив, що запросить Володимира Зеленського знову до Білого дому, додавши, що «ми хочемо покласти край війні в Україні».
Як повідомляє CNN, Дональд Трамп також заявив, що «сподіваюся, президент Путін також погодиться на це, і ми зможемо розпочати це шоу».
«Я вважаю, що це дуже велика, я вважаю, що це велика різниця між останнім візитом, який ви бачили в Овальному кабінеті, і повним припиненням вогню», — сказав президент США, згадавши конфліктну ситуацію в Білому домі під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
«Україна на це погодилася, і, сподіваюся, Росія на це погодиться — ми зустрінемося з ними пізніше сьогодні або завтра, і, сподіваюся, ми зможемо досягти угоди, — сказав Дональд Трамп. — Але я вважаю, що припинення вогню є дуже важливим, якщо ми зможемо змусити Росію це зробити, це буде чудово. Якщо ми не зможемо, ми просто продовжимо, бо люди гинуть».
Україна і США під час переговорів у Джидді 11 березня зробили важливі кроки на шляху до відновлення надійного миру в Україні, заявили в Офісі президента.
Україна погодилася на пропозицію США про негайне запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Росією. Сполучені Штати доведуть до відома росіян, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру, йдеться у спільній заяві за результатами переговорів.
Держсекретар Марко Рубіо, який брав участь у переговорах з Україною в Саудівській Аравії, сказав, що зараз м'яч на боці Росії.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала переговори між Україною і США у Саудівській Аравії та наголосила - ЄС готовий відіграти свою роль разом із партнерами у майбутніх мирних переговорах.
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