Кримінальна відповідальність для ТЦК та ВЛК: парламент підтримав законопроєкт

Кримінальна відповідальність для ТЦК та ВЛК: парламент підтримав законопроєкт
Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт №12442, який запроваджує кримінальну відповідальність для голів територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій за порушення законів про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише Громадське.

Законопроєкт №12442 пропонує доповнити Кримінальний кодекс України новими статтями, щоб запровадити покарання за порушення для голів та членів ВЛК, а також керівників ТЦК.

Так, голів і членів ВЛК за порушення проведення медичного огляду пропонують карати під час воєнного стану позбавленням волі на строк від 3 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 року до 3 років.

Посадовцям ТЦК за порушення порядку призову громадян на військову службу, згідно із законопроєктом, будуть загрожувати такі самі терміни: позбавлення волі від 3 до 8 років і позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю від 1 року до 3 років.

Законодавці очікують, що ухвалення законопроєкту дозволить створити правовий механізм для оперативного розслідування фактів порушення ТЦК та ВЛК.

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Теги: ТЦК, кримінальна відповідальність
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