Коли у Луцьку завершиться опалювальний сезон
Сьогодні, 13:31
12 березня члени виконавчого комітету Луцької міськради ухвалили рішення про припинення опалювального сезону 2024/2025 років для житлових будинків, медичних та навчальних закладів Луцької громади.
Як розповів у коментарі Суспільному директор комунального підприємства "Луцьктепло" Іван Скорупський, котельні завершать подавати опалення за умови, коли протягом трьох діб середньодобова температура зовнішнього повітря буде вищою + 8 С градусів.
З його слів, не йдеться про відімкнення теплопостачання саме зараз, коли температура повітря у березні б’є рекордні показники.
"Динаміка останніх років вказує на те, що сезон завершується у першій декаді квітня. Ближче до квітня — кінця березня ми будемо відслідковувати температуру і дивитися прогноз погоди. Якщо будемо бачити стійку динаміку до потепління, то будемо припиняти опалювальний сезон. Ще раз наголошую: це буде відбуватися у квітні", — зазначив Іван Скорупський.
Керівник "Луцьктепла" також додав: попри ухвалене виконкомом рішення, опалювальний сезон у Луцькій громаді триває.
Довідково: загалом у Луцьку діють 43 котельні, 9 з них працюють виключно на опалення, решта — на обидві послуги: подачу гарячої води й опалення.
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Як розповів у коментарі Суспільному директор комунального підприємства "Луцьктепло" Іван Скорупський, котельні завершать подавати опалення за умови, коли протягом трьох діб середньодобова температура зовнішнього повітря буде вищою + 8 С градусів.
З його слів, не йдеться про відімкнення теплопостачання саме зараз, коли температура повітря у березні б’є рекордні показники.
"Динаміка останніх років вказує на те, що сезон завершується у першій декаді квітня. Ближче до квітня — кінця березня ми будемо відслідковувати температуру і дивитися прогноз погоди. Якщо будемо бачити стійку динаміку до потепління, то будемо припиняти опалювальний сезон. Ще раз наголошую: це буде відбуватися у квітні", — зазначив Іван Скорупський.
Керівник "Луцьктепла" також додав: попри ухвалене виконкомом рішення, опалювальний сезон у Луцькій громаді триває.
Довідково: загалом у Луцьку діють 43 котельні, 9 з них працюють виключно на опалення, решта — на обидві послуги: подачу гарячої води й опалення.
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