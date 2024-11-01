Коли у Луцьку завершиться опалювальний сезон





Як розповів у коментарі Іван Скорупський, котельні завершать подавати опалення за умови, коли протягом трьох діб середньодобова температура зовнішнього повітря буде вищою + 8 С градусів.



З його слів, не йдеться про відімкнення теплопостачання саме зараз, коли температура повітря у березні б’є рекордні показники.



"Динаміка останніх років вказує на те, що сезон завершується у першій декаді квітня. Ближче до квітня — кінця березня ми будемо відслідковувати температуру і дивитися прогноз погоди. Якщо будемо бачити стійку динаміку до потепління, то будемо припиняти опалювальний сезон. Ще раз наголошую: це буде відбуватися у квітні", — зазначив Іван Скорупський.



Керівник "Луцьктепла" також додав: попри ухвалене виконкомом рішення, опалювальний сезон у Луцькій громаді триває.



Довідково: загалом у Луцьку діють 43 котельні, 9 з них працюють виключно на опалення, решта — на обидві послуги: подачу гарячої води й опалення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 березня члени виконавчого комітету Луцької міськради ухвалили рішення про припинення опалювального сезону 2024/2025 років для житлових будинків, медичних та навчальних закладів Луцької громади.Як розповів у коментарі Суспільному директор комунального підприємства "Луцьктепло", котельні завершать подавати опалення за умови, коли протягом трьох діб середньодобова температура зовнішнього повітря буде вищою + 8 С градусів.З його слів, не йдеться про відімкнення теплопостачання саме зараз, коли температура повітря у березні б’є рекордні показники."Динаміка останніх років вказує на те, що сезон завершується у першій декаді квітня. Ближче до квітня — кінця березня ми будемо відслідковувати температуру і дивитися прогноз погоди. Якщо будемо бачити стійку динаміку до потепління, то будемо припиняти опалювальний сезон. Ще раз наголошую: це буде відбуватися у квітні", — зазначив Іван Скорупський.Керівник "Луцьктепла" також додав: попри ухвалене виконкомом рішення, опалювальний сезон у Луцькій громаді триває.загалом у Луцьку діють 43 котельні, 9 з них працюють виключно на опалення, решта — на обидві послуги: подачу гарячої води й опалення.

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