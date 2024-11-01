Коли у Луцьку завершиться опалювальний сезон

Коли у Луцьку завершиться опалювальний сезон
12 березня члени виконавчого комітету Луцької міськради ухвалили рішення про припинення опалювального сезону 2024/2025 років для житлових будинків, медичних та навчальних закладів Луцької громади.

Як розповів у коментарі Суспільному директор комунального підприємства "Луцьктепло" Іван Скорупський, котельні завершать подавати опалення за умови, коли протягом трьох діб середньодобова температура зовнішнього повітря буде вищою + 8 С градусів.

З його слів, не йдеться про відімкнення теплопостачання саме зараз, коли температура повітря у березні б’є рекордні показники.

"Динаміка останніх років вказує на те, що сезон завершується у першій декаді квітня. Ближче до квітня — кінця березня ми будемо відслідковувати температуру і дивитися прогноз погоди. Якщо будемо бачити стійку динаміку до потепління, то будемо припиняти опалювальний сезон. Ще раз наголошую: це буде відбуватися у квітні", — зазначив Іван Скорупський.

Керівник "Луцьктепла" також додав: попри ухвалене виконкомом рішення, опалювальний сезон у Луцькій громаді триває.

Довідково: загалом у Луцьку діють 43 котельні, 9 з них працюють виключно на опалення, решта — на обидві послуги: подачу гарячої води й опалення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, опалювальний сезон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
На днях похолодає
Відповісти
На днях похолодає
Відповісти
Вибір редактора
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Затримали двох лучан, які постачали психотропи до країн ЄС: один з них погрожував заподіяти собі шкоду на очах у дітей
Сьогодні, 14:10
США відновили поставки зброї до України, – Міноборони Польщі
Сьогодні, 14:08
Коли у Луцьку завершиться опалювальний сезон
Сьогодні, 13:31
На Волині небайдужий громадянин повідомив про п'яного водія, який потім потрапив в аварію
Сьогодні, 13:05
Кримінальна відповідальність для ТЦК та ВЛК: парламент підтримав законопроєкт
Сьогодні, 12:35
Схожі новини
У Луцьку ліквідували витоки на тепломережі У Луцьку ліквідували витоки на тепломережі
01 листопад, 2024, 07:15
Через витоки на тепломережі ще 8 будинків у Луцьку без опалення Через витоки на тепломережі ще 8 будинків у Луцьку без опалення
30 жовтень, 2024, 08:20
Через потепління котельні у Луцьку зменшать генерацію Через потепління котельні у Луцьку зменшать генерацію
21 жовтень, 2024, 21:45
Коли у домівки лучани «пустять» тепло Коли у домівки лучани «пустять» тепло
16 жовтень, 2024, 22:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Затримали двох лучан, які постачали психотропи до країн ЄС: один з них погрожував заподіяти собі шкоду на очах у дітей
Сьогодні, 14:10
 0
США відновили поставки зброї до України, – Міноборони Польщі
Сьогодні, 14:08
 0
Коли у Луцьку завершиться опалювальний сезон
Сьогодні, 13:31
 0
На Волині небайдужий громадянин повідомив про п'яного водія, який потім потрапив в аварію
Сьогодні, 13:05
 0
Кримінальна відповідальність для ТЦК та ВЛК: парламент підтримав законопроєкт
Сьогодні, 12:35
 0
Медіа
відео
1/8