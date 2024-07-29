На Волині небайдужий громадянин повідомив про п'яного водія, який потім потрапив в аварію

На Волині небайдужий громадянин повідомив про п'яного водія, який потім потрапив в аварію
Завдяки небайдужому громадянину волинські патрульні виявили нетверезого водія, який з’їхав у кювет.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Днями інспектори, які несуть службу на дорожній станції патрульної поліції, отримали повідомлення про водія, який порушував ПДР. Заявник також повідомив, що за кермом, ймовірно, перебуває нетверезий водій.

Прямуючи на місце події, інспектори помітили автомобіль Nissan у кюветі та 40-річного водія поруч. Під час спілкування з чоловіком поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Водій пройшов огляд на місці, результат — 2,84 проміле. Однак він не погодився з таким результатом і виявив бажання пройти обстеження в медичному закладі. Висновок лікаря підтвердив алкогольне сп’яніння.

На чоловіка патрульні склали відповідні адміністративні матеріали за вчинені правопорушення.

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Теги: Волинь, патрульні, ДТП
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