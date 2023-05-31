У Луцьку біля ЦУМа вкрали собаку: злодія знайшли

У Луцьку біля ЦУМа вкрали собаку: злодія знайшли
Поліцейські Луцького районного управління в лічені години знайшли вкрадену собаку та повернули власникам.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Подія трапилась 11 березня, в центрі міста.

Маючи намір зайти в супермаркет у ЦУМі, власники залишили собаку породи маламут прив’язаним на вулиці. Коли ж повернулись за 20 хвилин – тварини на місці не було.

Потерпілі викликали поліцію. Вказали, що сума збитків – мінімум 15 тисяч гривень.

Слідчо-оперативна група Луцького РУП провела низку розшукових заходів і встановила причетного.

«Допомогли камери відеоспостереження. Спершу ми побачили, що біля собаки кілька хвилин ходив невідомий чоловік, потім відв’язав його і попрямував до зупинки, - розповіла слідча Катерина Фірчук. – Далі ми взяли відео з маршрутного транспортного засобу, з якого видно, що цей же чоловік їхав всередині з собакою. Потім за допомогою патрульних поліцейських опитали людей в районі Кічкарівки та вулиці Ковельської, а також оглянули прилеглі території. Таким чином, менш, ніж за дві години, вдалось встановити місце проживання особи, яка забрала собаку».
У Луцьку біля ЦУМа вкрали собаку: злодія знайшли

Лучанин, 1962 року народження, розповів, що того дня посварився з жінкою, тож вирішив, що ця собака стане йому новим другом. У скоєному він щиро розкаявся. На місце прибули власники собаки та забрали маламута додому.

Наразі вирішується питання правової кваліфікації події.

Власники собаки висловили вдячність працівникам поліції за вчасне й оперативне реагування, завдяки чому їхній домашній улюбленець уже в безпеці.
У Луцьку біля ЦУМа вкрали собаку: злодія знайшли

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Теги: Луцьк, поліція, собака
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Коментарі 1
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Власники собаки повинні теж бути притягнутими до відповідальності: "залишати домашню тварину прив'язаною без нагляду у громадських місцях чи місцях скупчення людей (поблизу зупинок, магазинів тощо), а також прив'язувати тварин до транспортних засобів та примушувати до бігу за моторними транспортними засобами." Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив Європейського Союзу у сфері охорони тваринного та рослинного світу"
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