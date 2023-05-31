У Луцьку біля ЦУМа вкрали собаку: злодія знайшли

Поліцейські Луцького районного управління в лічені години знайшли вкрадену собаку та повернули власникам.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Подія трапилась 11 березня, в центрі міста.Маючи намір зайти в супермаркет у ЦУМі, власники залишили собаку породи маламут прив’язаним на вулиці. Коли ж повернулись за 20 хвилин – тварини на місці не було.Потерпілі викликали поліцію. Вказали, що сума збитків – мінімум 15 тисяч гривень.Слідчо-оперативна група Луцького РУП провела низку розшукових заходів і встановила причетного.«Допомогли камери відеоспостереження. Спершу ми побачили, що біля собаки кілька хвилин ходив невідомий чоловік, потім відв’язав його і попрямував до зупинки, - розповіла слідча. – Далі ми взяли відео з маршрутного транспортного засобу, з якого видно, що цей же чоловік їхав всередині з собакою. Потім за допомогою патрульних поліцейських опитали людей в районі Кічкарівки та вулиці Ковельської, а також оглянули прилеглі території. Таким чином, менш, ніж за дві години, вдалось встановити місце проживання особи, яка забрала собаку».Лучанин, 1962 року народження, розповів, що того дня посварився з жінкою, тож вирішив, що ця собака стане йому новим другом. У скоєному він щиро розкаявся. На місце прибули власники собаки та забрали маламута додому.Наразі вирішується питання правової кваліфікації події.Власники собаки висловили вдячність працівникам поліції за вчасне й оперативне реагування, завдяки чому їхній домашній улюбленець уже в безпеці.