США відновили поставки зброї до України, – Міноборони Польщі





Про це пише



Заступник голови Міністерства національної оборони Польщі Павел Залевський повідомив у соцмережі Х у вівторок ввечері: "Відновлено постачання американської зброї з POLLOGHAB в Ясьонці до України".



Заступник глави ОПУ Павло Паліса також підтвердив на своїй сторінці у Facebook, що "безпекова допомога від США відновлена".



Крім того, директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард підтвердила, що пауза в обміні розвідувальними даними з Україною припинилась.



Це відбулося у результатів переговорів делегацій України і США, які відбулися в Саудівській Аравії.



Глава уряду Польщі Дональд Туск позитивно оцінив результат переговорів України та США у Джидді.



За підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство національної оборони Польщі підтвердило відновлення постачань американської зброї Україні через хаб у польському Жешуві. В ОПУ також заявили, що "безпекова допомога від США відновлена".Про це пише "Європейська правда" Заступник голови Міністерства національної оборони Польщіповідомив у соцмережі Х у вівторок ввечері: "Відновлено постачання американської зброї з POLLOGHAB в Ясьонці до України".Заступник глави ОПУтакож підтвердив на своїй сторінці у Facebook, що "безпекова допомога від США відновлена".Крім того, директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард підтвердила, що пауза в обміні розвідувальними даними з Україною припинилась.Це відбулося у результатів переговорів делегацій України і США, які відбулися в Саудівській Аравії.Глава уряду Польщіпозитивно оцінив результат переговорів України та США у Джидді.За підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

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