Затримали двох лучан, які постачали психотропи до країн ЄС: один з них погрожував заподіяти собі шкоду на очах у дітей

Правоохоронці ліквідували канал контрабандного переміщення амфетаміну до країн ЄС: фігурантам оголошені підозри.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю, спільно з слідчими слідчого управління ГУНП, працівниками управління СБУ в області, з використанням можливостей відділу кримінального аналізу та інших оперативних служб ГУНП, за процесуального керівництва прокуратури, організували масштабну спецоперацію з ліквідації цього незаконного промислу.Кілька місяців тому співробітники СБУ та працівники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП під час документування злочинної діяльності встановили двох фігурантів, лучан 34 та 37 років, які налагодили схему збуту психотропної речовини «амфетамін» до країн Європи.Заборонені речовини ретельно маскувались та перевозились одним з фігурантів за допомогою комерційних вантажівок.Осередками збуту наркосировини за кордоном виступали паркінги длядалекобійників. Також клієнти підшуковувались серед наркозалежних громадян європейських країн. Оплата за «товар» відбувалася у готівковій формі.14 лютого у причетних провели санкціоновані обшуки, а одного зі зловмисників затримали прямо на кордоні, коли він намагався провезти чергову партію амфетаміну. І обшуки, і затримання на кордоні відбувались одночасно та злагоджено, що дало можливість правоохоронцям ретельно задокументувати злочинну діяльність фігурантів, аби притягнути їх до кримінальної відповідальності одразу за кількома статтями Кримінального Кодексу.Під час обшуків вилучили амфетамін, пістолет з патронами, електронні ваги, зіп-пакети та інші речові докази по справі. Вартість вилучених психотропів за цінами «чорного» ринку – понад 80 тисяч гривень.Особливою цинічністю відзначився 37-річний спільник, батько двох неповнолітніх, який під час обшуків взяв на руки свою малолітню дитину та не відпускав її, шантажуючи поліцейських і погрожуючи заподіяти собі шкоду просто на очах у заплаканих дітей. Однак професійні дії правоохоронці завадили цьому, а фігурант був затриманий.Поліцейські з’ясували, що дохід наркобізнесменів від незаконного промислу складав понад 200 тисяч гривень на місяць.За процесуального керівництва прокуратури, тоді слідчі оголосили фігурантам про підозру за ч.2 ст.307 Кримінального Кодексу України: йдеться про незаконний збут психотропних речовин групою осіб.Окрім того, після проведення необхідних експертиз і отримання їх результатів, 11 березня слідчі оголосили фігурантам підозру за ч.1 ст.305 ККУ (контрабанда психотропних речовин). Зловмисникам суд обрав запобіжний захід – домашній арешт.Слідство триває.