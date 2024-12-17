Лучанам, які потерпіли через російську атаку, виділили 600 тисяч гривень
Сьогодні, 15:08
19 жителів Луцької громади отримають одноразову матеріальну допомогу на ремонт квартир, житлових будинків та гаражів, які були пошкоджені внаслідок російської атаки.
Відповідні рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету міськради у середу, 12 березня, пише "Місто.медіа".
Загальна сума виділених коштів з бюджету громади на компенсації — 610 тис. грн.
Найбільша виплата — 198,5 тис. грн, найменша — 485 грн.
Чотирьом людям виплатять від 48 до 61 тис. грн.
Такі компенсації нараховують періодично. Зокрема, у грудні на компенсацію наслідків російської атаки мешканцям громади виділили з міського бюджету 408 тис. грн. Ще 507 тис. грн — у листопаді і 560 тис. грн — у лютому.
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Відповідні рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету міськради у середу, 12 березня, пише "Місто.медіа".
Загальна сума виділених коштів з бюджету громади на компенсації — 610 тис. грн.
Найбільша виплата — 198,5 тис. грн, найменша — 485 грн.
Чотирьом людям виплатять від 48 до 61 тис. грн.
Такі компенсації нараховують періодично. Зокрема, у грудні на компенсацію наслідків російської атаки мешканцям громади виділили з міського бюджету 408 тис. грн. Ще 507 тис. грн — у листопаді і 560 тис. грн — у лютому.
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