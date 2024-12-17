Лучанам, які потерпіли через російську атаку, виділили 600 тисяч гривень





Відповідні рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету міськради у середу, 12 березня, пише



Загальна сума виділених коштів з бюджету громади на компенсації — 610 тис. грн.



Найбільша виплата — 198,5 тис. грн, найменша — 485 грн.



Чотирьом людям виплатять від 48 до 61 тис. грн.



Такі компенсації нараховують періодично. Зокрема, у грудні на компенсацію наслідків російської атаки мешканцям громади виділили з міського бюджету 408 тис. грн. Ще 507 тис. грн — у листопаді і 560 тис. грн — у лютому.

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