Лучанам, які потерпіли через російську атаку, виділили 600 тисяч гривень

Лучанам, які потерпіли через російську атаку, виділили 600 тисяч гривень
19 жителів Луцької громади отримають одноразову матеріальну допомогу на ремонт квартир, житлових будинків та гаражів, які були пошкоджені внаслідок російської атаки.

Відповідні рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету міськради у середу, 12 березня, пише "Місто.медіа".

Загальна сума виділених коштів з бюджету громади на компенсації — 610 тис. грн.

Найбільша виплата — 198,5 тис. грн, найменша — 485 грн.

Чотирьом людям виплатять від 48 до 61 тис. грн.

Такі компенсації нараховують періодично. Зокрема, у грудні на компенсацію наслідків російської атаки мешканцям громади виділили з міського бюджету 408 тис. грн. Ще 507 тис. грн — у листопаді і 560 тис. грн — у лютому.

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Теги: лучани, обстріли
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