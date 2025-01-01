На війні загинув мешканець Прилуцького Святослав Каразія

На війні загинув мешканець Прилуцького Святослав Каразія
На війні загинув житель села Прилуцьке Луцької міської територіальної громади Каразія Святослав Святославович.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Чоловік, 1978 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду кулеметника 2 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 13 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону.

Солдат загинув 1 березня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Зелене Донецької області.

Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя!


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