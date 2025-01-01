У Луцьку побралася літня пара: українка та італієць





Про це



На церемонії молодята були одягнені у традиційні українські вишиванки та обмінялися обручками. Наречений, громадянин Італії, ухвалив рішення оселитися разом із дружиною в Україні.



Адміністрація ЦНАП Луцька привітала подружжя, побажавши їм щасливого спільного життя.



"Сердечно бажаємо милому подружжю щедрої на щастя, добро, любов і благополуччя долі! Хай взаємна підтримка, теплі відносини, спільні захоплення і світлі почуття не вичерпуються, а набувають нових фарб і захоплюючих форм! Будьте щасливими у мирній Україні!", – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Центрі надання адміністративних послуг міста Луцька відбулася урочиста реєстрація шлюбу між громадянкою України Марією та громадянином Італії Томмасо. Пара має понад 15 років стосунків, і тепер офіційно створила сім’ю.Про це повідомляють у луцькому ЦНАПі.На церемонії молодята були одягнені у традиційні українські вишиванки та обмінялися обручками. Наречений, громадянин Італії, ухвалив рішення оселитися разом із дружиною в Україні.Адміністрація ЦНАП Луцька привітала подружжя, побажавши їм щасливого спільного життя."Сердечно бажаємо милому подружжю щедрої на щастя, добро, любов і благополуччя долі! Хай взаємна підтримка, теплі відносини, спільні захоплення і світлі почуття не вичерпуються, а набувають нових фарб і захоплюючих форм! Будьте щасливими у мирній Україні!", – йдеться у дописі.

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