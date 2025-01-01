У Луцьку побралася літня пара: українка та італієць

У Луцьку побралася літня пара: українка та італієць
У Центрі надання адміністративних послуг міста Луцька відбулася урочиста реєстрація шлюбу між громадянкою України Марією та громадянином Італії Томмасо. Пара має понад 15 років стосунків, і тепер офіційно створила сім’ю.

Про це повідомляють у луцькому ЦНАПі.

На церемонії молодята були одягнені у традиційні українські вишиванки та обмінялися обручками. Наречений, громадянин Італії, ухвалив рішення оселитися разом із дружиною в Україні.

Адміністрація ЦНАП Луцька привітала подружжя, побажавши їм щасливого спільного життя.

"Сердечно бажаємо милому подружжю щедрої на щастя, добро, любов і благополуччя долі! Хай взаємна підтримка, теплі відносини, спільні захоплення і світлі почуття не вичерпуються, а набувають нових фарб і захоплюючих форм! Будьте щасливими у мирній Україні!", – йдеться у дописі.

У Луцьку побралася літня пара: українка та італієць

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