На Ковельщині екологи вилучили 400 метрів риболовних сіток
Сьогодні, 16:20
У вівторок, 11 березня, інспектори з охорони навколишнього природного середовища провели природоохоронні заходи з метою охорони водних біоресурсів та контролю за дотриманням правил рибальства на водних об’єктах Ковельського району.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Під час обстеження озера Турське виявлено та вилучено 8 заборонених знарядь лову – рибальські сітки загальною довжиною 400 метрів.
За порушення Правил рибальства інспекторами було притягнуто до адміністративної відповідальності 2 громадян за ч. 3 ст. 85 КУпАП.
Екологи нагадують: нехтування правилами любительського рибальства тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність, а також обов’язок відшкодувати завдані довкіллю збитки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Під час обстеження озера Турське виявлено та вилучено 8 заборонених знарядь лову – рибальські сітки загальною довжиною 400 метрів.
За порушення Правил рибальства інспекторами було притягнуто до адміністративної відповідальності 2 громадян за ч. 3 ст. 85 КУпАП.
Екологи нагадують: нехтування правилами любительського рибальства тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність, а також обов’язок відшкодувати завдані довкіллю збитки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Ковельщині екологи вилучили 400 метрів риболовних сіток
Сьогодні, 16:20
У Луцьку побралася літня пара: українка та італієць
Сьогодні, 15:45