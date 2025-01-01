На Ковельщині екологи вилучили 400 метрів риболовних сіток





Про це



Під час обстеження озера Турське виявлено та вилучено 8 заборонених знарядь лову – рибальські сітки загальною довжиною 400 метрів.



За порушення Правил рибальства інспекторами було притягнуто до адміністративної відповідальності 2 громадян за ч. 3 ст. 85 КУпАП.



Екологи нагадують: нехтування правилами любительського рибальства тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність, а також обов’язок відшкодувати завдані довкіллю збитки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 11 березня, інспектори з охорони навколишнього природного середовища провели природоохоронні заходи з метою охорони водних біоресурсів та контролю за дотриманням правил рибальства на водних об’єктах Ковельського району.Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.Під час обстеження озера Турське виявлено та вилучено 8 заборонених знарядь лову – рибальські сітки загальною довжиною 400 метрів.За порушення Правил рибальства інспекторами було притягнуто до адміністративної відповідальності 2 громадян за ч. 3 ст. 85 КУпАП.Екологи нагадують: нехтування правилами любительського рибальства тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність, а також обов’язок відшкодувати завдані довкіллю збитки.

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