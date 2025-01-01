У Волинському національному університеті імені Лесі Українки – вибори ректора





Голосування розпочалося о 9:00 і, як заплановано, виборча дільниця працюватиме до 15:00, пишуть



Нагадаємо, серед кандидатів на посаду очільника вишу – нинішній ректор, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Анатолій Цьось, докторка економічних наук, професорка Наталія Павліха і кандидатка історичних наук, доцентка Мирослава Філіпович.



У списку виборців – 1159 людей. Це викладачі, інший персонал і окремі студенти вишу.



Детальніше про кандидатів читайте у нашому матеріалі "Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?"









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У головному корпусі Волинського національного університету імені Лесі Українки у середу, 12 березня, тривають вибори ректора.Голосування розпочалося о 9:00 і, як заплановано, виборча дільниця працюватиме до 15:00, пишуть Волинські Новини Нагадаємо, серед кандидатів на посаду очільника вишу – нинішній ректор, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, докторка економічних наук, професоркаі кандидатка історичних наук, доценткаУ списку виборців – 1159 людей. Це викладачі, інший персонал і окремі студенти вишу.Детальніше про кандидатів читайте у нашому матеріалі

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