У Волинському національному університеті імені Лесі Українки – вибори ректора
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У головному корпусі Волинського національного університету імені Лесі Українки у середу, 12 березня, тривають вибори ректора.
Голосування розпочалося о 9:00 і, як заплановано, виборча дільниця працюватиме до 15:00, пишуть Волинські Новини.
Нагадаємо, серед кандидатів на посаду очільника вишу – нинішній ректор, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Анатолій Цьось, докторка економічних наук, професорка Наталія Павліха і кандидатка історичних наук, доцентка Мирослава Філіпович.
У списку виборців – 1159 людей. Це викладачі, інший персонал і окремі студенти вишу.
Детальніше про кандидатів читайте у нашому матеріалі "Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?"
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Голосування розпочалося о 9:00 і, як заплановано, виборча дільниця працюватиме до 15:00, пишуть Волинські Новини.
Нагадаємо, серед кандидатів на посаду очільника вишу – нинішній ректор, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Анатолій Цьось, докторка економічних наук, професорка Наталія Павліха і кандидатка історичних наук, доцентка Мирослава Філіпович.
У списку виборців – 1159 людей. Це викладачі, інший персонал і окремі студенти вишу.
Детальніше про кандидатів читайте у нашому матеріалі "Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?"
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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