У Волинському національному університеті імені Лесі Українки – вибори ректора

У Волинському національному університеті імені Лесі Українки – вибори ректора
У головному корпусі Волинського національного університету імені Лесі Українки у середу, 12 березня, тривають вибори ректора.

Голосування розпочалося о 9:00 і, як заплановано, виборча дільниця працюватиме до 15:00, пишуть Волинські Новини.

Нагадаємо, серед кандидатів на посаду очільника вишу – нинішній ректор, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Анатолій Цьось, докторка економічних наук, професорка Наталія Павліха і кандидатка історичних наук, доцентка Мирослава Філіпович.

У списку виборців – 1159 людей. Це викладачі, інший персонал і окремі студенти вишу.

Детальніше про кандидатів читайте у нашому матеріалі "Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?"




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