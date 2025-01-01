Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?

У Волинському національному університеті імені Лесі Українки буде новий очільник. Донедавна чинний ректор Анатолій Цьось, з січня 2025 року призначений як виконувач обов’язки ректора. Таку посаду він займатиме до липня. Далі відбудуться вибори.Днями Міністерство освіти та науки України затвердило трьох претендентів для голосування на посаду ректора.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив проректор закладу Юрій Громик.Він зазначив, що є три кандидати. Серед них:- Наталія Павліха;- Мирослава Філіпович;- та Анатолій Цьось.Докторка економічних наук, професорка.Освіту здобувала у Луцькому державному педагогічному інституті імені Лесі Українки, Луцькому технічному університеті, Інституті регіональних досліджень НАН України, Міжнародній академії управління персоналом та ВНУ імені Лесі Українки.Викладацьку діяльність розпочала у 1992 році як асистентка секції екології кафедри іноземних мов. Наразі займає посаду професорки кафедри міжнародних економічних відносин та управління проєктами у ВНУ імені Лесі Українки.Серед основних наукових інтересів – сталий розвиток, інклюзивність, смарт-стратегії, управління проєктами в громадах і регіонах, а також питання міграції та економічної антропології.Кандидатка історичних наук, доцента, керівниця відділу аспірантури та докторантури ВНУ імені Лесі Українки.Вона також очолює Волинське обласне відділення Центру українсько-європейського наукового співробітництва.У науковій спільноті відома своїми дослідженнями в галузі історії та політології.У 2015 році балотувалася до Луцької міської ради від політичної партії "Наш край" по мажоритарному округу №26, але не була обрана.Доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор.Свою кар'єру розпочав у 1989 році на посаді викладача кафедри теоретичних основ фізичного виховання у Луцькому педагогічному інституті імені Лесі Українки.У різні роки працював старшим викладачем, доцентом, завідувачем кафедри здоров’я та фізичної культури Волинського державного університету, а також проректором із науково-методичної роботи Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна».З 2007 року обіймає посаду проректора з наукової роботи у ВНУ, а з 2019 року очолює університет як ректор. З січня 2025 року буде на посаді виконувача обов’язки ректора ще до 23 липня.Є головою громадської організації «Товариство історії фізичного виховання і спорту України». У 2019 році отримав звання «Заслужений діяч науки і техніки України» за Указом Президента України.