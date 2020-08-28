На Волині п'яний депутат селищної ради намагався вдарити ножем підлітка

На Волині п'яний депутат селищної ради намагався вдарити ножем підлітка
Депутата селищної ради на Волині підозрюють у хуліганстві.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Керівник Волинської обласної прокуратури повідомив депутату однієї з селищних рад Луцького району про підозру в хуліганстві, вчиненому із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України).

За даними слідства, увечері 20 жовтня 2024 року нетверезий обранець громади на футбольному полі в рідному селищі намагався ножем пошкодити колесо мотоцикла, за кермом якого перебував неповнолітній.

Коли йому це не вдалося – намагався вдарити ножем підлітка, але той, обороняючись, перехопив руками ніж, відтак відбувся пораненнями рук та поверхневою раною грудної клітки.

Наостанок депутат ще імітаційно погрожував дитині застосуванням зброї. Вирішується питання про обрання підозрюваному, який уже мав конфлікти із законом, запобіжного заходу.


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Теги: Волинь, депутат, прокуратура
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