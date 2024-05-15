«Євробачення-2025». Стало відомо, у якому півфіналі виступить Україна

«Євробачення-2025». Стало відомо, у якому півфіналі виступить Україна
За результатами жеребкування, Україна виступить у першій частині першого півфіналу цьогорічного пісенного конкурсу «Євробачення».

Про це повідомили організатори заходу, пише Громадське.

Нагадаємо, півфінали «Євробачення-2025» відбудуться у швейцарському місті Базель 13 і 15 травня відповідно. Гранд-фінал конкурсу проведуть 17 травня.

Шість країн автоматично потрапляють у фінал: Швейцарія як країна-організатор, а також «велика п’ятірка» країн-засновниць конкурсу — Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція.

«Євробачення-2025»

Цьогоріч проводитимуть вже 69-й пісенний конкурс «Євробачення». Швейцарія прийматиме конкурс утретє, після своєї останньої перемоги в 1988 році та «Євробачення-1989», що відбулося в Лозанні. Цього разу пісенний конкурс уперше проведуть у німецькомовній частині країни.

Як і в попередні роки, переможця Нацвідбору України на «Євробачення» визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад зіркового журі фіналу українці вже обрали онлайн-голосуванням.

Також уже відомі 10 учасників фіналу Нацвідбору, одну з фіналісток обрали голосуванням у «Дії».

Цьогорічний Нацвідбір також уже запам’ятався скандалом. Один із виконавців, що потрапив до лонгліста, — співак TESLENKO — знявся з конкурсу через участь іншого артиста — ENLEO, якого розкритикували за прослуховування російської музики.

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Теги: Євробачення
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