У Луцьку на Рівненській водій збив 24-річну дівчину: її госпіталізували до лікарні

У Луцьку на Рівненській водій збив 24-річну дівчину: її госпіталізували до лікарні
Внаслідок ДТП у Луцьку постраждала 24-річна дівчина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, близько 18 години, на вулиці Рівненській.

Водій автомобіля Suzuki наїхав на 24-річну лучанку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок цього - дівчина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до лікарні.

Водій за кермом був тверезий.


На місці працювали слідчі Луцького районного управління поліції. За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травмування. В рамках кримінального провадження буде зʼясовано усі обставини ДТП.
У Луцьку на Рівненській водій збив 24-річну дівчину: її госпіталізували до лікарні
У Луцьку на Рівненській водій збив 24-річну дівчину: її госпіталізували до лікарні
У Луцьку на Рівненській водій збив 24-річну дівчину: її госпіталізували до лікарні

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Теги: Луцьк, ДТП
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