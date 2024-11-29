Маршрут і графік поїзда «Ужгород — Ковель» змінюється. Деталі





Потяг буде заїжджати ще до Дрогобича та Самбора, повідомляють на «Укрзалізниці», пише



Відправлення з Ужгорода тепер буде на півтори години раніше, а з Ковеля — трохи більше як на годину. Новий графік та маршрут почне діяти з 6 лютого.



Чинний графік



Поїзд № 367 «Ужгород — Ковель»:



виїзд з Ужгорода — 22:45;



прибуття до Луцька — 11:20;



прибуття до Ковеля — 13:32.





Поїзд № 368 «Ковель — Ужгород»:



виїзд з Ковеля — 16:27;



прибуття до Луцька — 18:10;



прибуття до Ужгорода — 06:36.





Графік з 6 лютого



Поїзд № 367 «Ужгород — Ковель»:



виїзд з Ужгорода — 21:13;



прибуття до Луцька — 11:20;



прибуття до Ковеля — 13:32.





Поїзд № 368 «Ужгород — Ковель»:



виїзд з Ковеля — 15:19;



прибуття до Луцька — 17:00;



прибуття до Ужгорода — 06:57.



Також завдяки змінам стане коротшою пересадка на станції «Чоп» для пасажирів з Відня та Братислави, які прямують цим поїздом до Львова, Луцька та Рівного.



Продаж квитків уже відкрили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «Укрзалізниця» змінює графік руху потяга № 367 «Ужгород — Ковель». До рейсу також додали ще 2 станції.Потяг буде заїжджати ще до Дрогобича та Самбора, повідомляють на «Укрзалізниці», пише misto.media Відправлення з Ужгорода тепер буде на півтори години раніше, а з Ковеля — трохи більше як на годину. Новий графік та маршрут почне діяти з 6 лютого.виїзд з Ужгорода — 22:45;прибуття до Луцька — 11:20;прибуття до Ковеля — 13:32.виїзд з Ковеля — 16:27;прибуття до Луцька — 18:10;прибуття до Ужгорода — 06:36.виїзд з Ужгорода — 21:13;прибуття до Луцька — 11:20;прибуття до Ковеля — 13:32.виїзд з Ковеля — 15:19;прибуття до Луцька — 17:00;прибуття до Ужгорода — 06:57.Також завдяки змінам стане коротшою пересадка на станції «Чоп» для пасажирів з Відня та Братислави, які прямують цим поїздом до Львова, Луцька та Рівного.Продаж квитків уже відкрили.

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