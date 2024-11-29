Маршрут і графік поїзда «Ужгород — Ковель» змінюється. Деталі
Сьогодні, 16:45
«Укрзалізниця» змінює графік руху потяга № 367 «Ужгород — Ковель». До рейсу також додали ще 2 станції.
Потяг буде заїжджати ще до Дрогобича та Самбора, повідомляють на «Укрзалізниці», пише misto.media.
Відправлення з Ужгорода тепер буде на півтори години раніше, а з Ковеля — трохи більше як на годину. Новий графік та маршрут почне діяти з 6 лютого.
Чинний графік
Поїзд № 367 «Ужгород — Ковель»:
виїзд з Ужгорода — 22:45;
прибуття до Луцька — 11:20;
прибуття до Ковеля — 13:32.
Поїзд № 368 «Ковель — Ужгород»:
виїзд з Ковеля — 16:27;
прибуття до Луцька — 18:10;
прибуття до Ужгорода — 06:36.
Графік з 6 лютого
Поїзд № 367 «Ужгород — Ковель»:
виїзд з Ужгорода — 21:13;
прибуття до Луцька — 11:20;
прибуття до Ковеля — 13:32.
Поїзд № 368 «Ужгород — Ковель»:
виїзд з Ковеля — 15:19;
прибуття до Луцька — 17:00;
прибуття до Ужгорода — 06:57.
Також завдяки змінам стане коротшою пересадка на станції «Чоп» для пасажирів з Відня та Братислави, які прямують цим поїздом до Львова, Луцька та Рівного.
Продаж квитків уже відкрили.
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Потяг буде заїжджати ще до Дрогобича та Самбора, повідомляють на «Укрзалізниці», пише misto.media.
Відправлення з Ужгорода тепер буде на півтори години раніше, а з Ковеля — трохи більше як на годину. Новий графік та маршрут почне діяти з 6 лютого.
Чинний графік
Поїзд № 367 «Ужгород — Ковель»:
виїзд з Ужгорода — 22:45;
прибуття до Луцька — 11:20;
прибуття до Ковеля — 13:32.
Поїзд № 368 «Ковель — Ужгород»:
виїзд з Ковеля — 16:27;
прибуття до Луцька — 18:10;
прибуття до Ужгорода — 06:36.
Графік з 6 лютого
Поїзд № 367 «Ужгород — Ковель»:
виїзд з Ужгорода — 21:13;
прибуття до Луцька — 11:20;
прибуття до Ковеля — 13:32.
Поїзд № 368 «Ужгород — Ковель»:
виїзд з Ковеля — 15:19;
прибуття до Луцька — 17:00;
прибуття до Ужгорода — 06:57.
Також завдяки змінам стане коротшою пересадка на станції «Чоп» для пасажирів з Відня та Братислави, які прямують цим поїздом до Львова, Луцька та Рівного.
Продаж квитків уже відкрили.
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