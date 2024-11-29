Маршрут і графік поїзда «Ужгород — Ковель» змінюється. Деталі

Маршрут і графік поїзда «Ужгород — Ковель» змінюється. Деталі
«Укрзалізниця» змінює графік руху потяга № 367 «Ужгород — Ковель». До рейсу також додали ще 2 станції.

Потяг буде заїжджати ще до Дрогобича та Самбора, повідомляють на «Укрзалізниці», пише misto.media.

Відправлення з Ужгорода тепер буде на півтори години раніше, а з Ковеля — трохи більше як на годину. Новий графік та маршрут почне діяти з 6 лютого.

Чинний графік

Поїзд № 367 «Ужгород — Ковель»:

виїзд з Ужгорода — 22:45;

прибуття до Луцька — 11:20;

прибуття до Ковеля — 13:32.


Поїзд № 368 «Ковель — Ужгород»:

виїзд з Ковеля — 16:27;

прибуття до Луцька — 18:10;

прибуття до Ужгорода — 06:36.


Графік з 6 лютого

Поїзд № 367 «Ужгород — Ковель»:

виїзд з Ужгорода — 21:13;

прибуття до Луцька — 11:20;

прибуття до Ковеля — 13:32.


Поїзд № 368 «Ужгород — Ковель»:

виїзд з Ковеля — 15:19;

прибуття до Луцька — 17:00;

прибуття до Ужгорода — 06:57.

Також завдяки змінам стане коротшою пересадка на станції «Чоп» для пасажирів з Відня та Братислави, які прямують цим поїздом до Львова, Луцька та Рівного.

Продаж квитків уже відкрили.

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Теги: Волинь, потяг
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