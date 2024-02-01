З лікарні в Луцьку виписали малюка, який народився з вагою 900 грамів

З лікарні в Луцьку виписали малюка, який народився з вагою 900 грамів
З Волинського обласного медоб'єднання захисту материнства і дитинства 28 січня виписали додому пацієнта Олександра, який народився передчасно. Його тривале стаціонарне лікування завершилося: зараз малюк почувається добре.

Історію "поспішайка" та його мами розповіли на сторінки медичного закладу у Facebook, пише Суспільне.

Хлопчик народився на 24 тижні вагітності із вагою 900 грамів та зростом 34 сантиметри. 31 жовтня 2024 року його мамі Юлії Косинець провели кесарів розтин у зв'язку з передчасним відшаруванням плаценти.

Як розповіла волинянка, народила жінка в лікарні у Маневичах, після чого реанімаційна бригада обласного перинатального центру транспортувала її з малюком до Луцька. Зараз хлопчик важить 2 кілограми 760 грамів.

"Саша — моя сьома дитина і така важка ситуація у мене сталася вперше. Тут (в перинатальному центрі — ред.) його врятували і виходили. Зараз Саша активний, їсть, набирає вагу. Вдома його з нетерпінням чекають 2 братів та 4 сестричок", — зазначила Юлія Косинець.

Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Олександр Попазогло розповів, що лікування новонародженого Сашка було важким і тривалим: хлопчика транспортували до медзакладу на штучній вентиляції легень у дуже важкому стані.
З лікарні в Луцьку виписали малюка, який народився з вагою 900 грамів

"Була проведена тривала і складна інтенсивна терапія із залученням нейрохірурга, невролога, офтальмолога. 64 доби Сашко провів у відділенні, з яких 62 — на дихальній підтримці. Загалом це 1492 години на апараті штучної вентиляції легень, високоточних назальних канюлях", — сказав лікар-анестезіолог.

З 2 січня хлопчик разом із мамою продовжував лікування у відділення неонатології. Як розповіла лікарка-неонатологиня Олена Мельничук, лікування Сашка повністю не завершилося, адже до трьох років за його здоров’ям і розвитком стежитимуть лікарі.

Медична директорка з дитячої анестезіології Оксана Чопко додала, що можливість виходжувати глибоко недоношених дітей та корегувати їхній розвиток є лише у Волинському обласному медичному об’єднанні захисту материнства і дитинства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, малюк, пологовий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
У волинській податковій буде новий керівник: куди перевели Лисеюка?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Меру Дрогобича виписали штраф через зрив заходів мобілізації, – ЗМІ
Сьогодні, 18:14
З лікарні в Луцьку виписали малюка, який народився з вагою 900 грамів
Сьогодні, 17:33
Маршрут і графік поїзда «Ужгород — Ковель» змінюється. Деталі
Сьогодні, 16:45
Волинянин під час конфлікту чотири рази вдарив односельця ножем
Сьогодні, 16:12
У Луцьку на Рівненській водій збив 24-річну дівчину: її госпіталізували до лікарні
Сьогодні, 15:51
Схожі новини
На Волині з «пологового» зустріли дружину загиблого Героя Сергія Циби На Волині з «пологового» зустріли дружину загиблого Героя Сергія Циби
01 лютий, 2024, 11:00
Вилив на себе гарячий суп: у якому стані 10-місячний малюк з Волині, який отримав опіки тіла Вилив на себе гарячий суп: у якому стані 10-місячний малюк з Волині, який отримав опіки тіла
05 липень, 2023, 15:30
У волинській теробороні служить кухар з позивним «Малюк» У волинській теробороні служить кухар з позивним «Малюк»
15 лютий, 2023, 15:41
На Волині у пологовому 8 мам відмовилися від своїх дітей у 2022 році На Волині у пологовому 8 мам відмовилися від своїх дітей у 2022 році
05 січень, 2023, 12:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Меру Дрогобича виписали штраф через зрив заходів мобілізації, – ЗМІ
Сьогодні, 18:14
 0
З лікарні в Луцьку виписали малюка, який народився з вагою 900 грамів
Сьогодні, 17:33
 0
Маршрут і графік поїзда «Ужгород — Ковель» змінюється. Деталі
Сьогодні, 16:45
 0
Волинянин під час конфлікту чотири рази вдарив односельця ножем
Сьогодні, 16:12
 0
У Луцьку на Рівненській водій збив 24-річну дівчину: її госпіталізували до лікарні
Сьогодні, 15:51
 0
Медіа
відео
1/8