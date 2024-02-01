З лікарні в Луцьку виписали малюка, який народився з вагою 900 грамів

Олександра, який народився передчасно. Його тривале стаціонарне лікування завершилося: зараз малюк почувається добре.



Історію "поспішайка" та його мами розповіли на сторінки медичного закладу у Facebook, пише



Хлопчик народився на 24 тижні вагітності із вагою 900 грамів та зростом 34 сантиметри. 31 жовтня 2024 року його мамі Юлії Косинець провели кесарів розтин у зв'язку з передчасним відшаруванням плаценти.



Як розповіла волинянка, народила жінка в лікарні у Маневичах, після чого реанімаційна бригада обласного перинатального центру транспортувала її з малюком до Луцька. Зараз хлопчик важить 2 кілограми 760 грамів.



"Саша — моя сьома дитина і така важка ситуація у мене сталася вперше. Тут (в перинатальному центрі — ред.) його врятували і виходили. Зараз Саша активний, їсть, набирає вагу. Вдома його з нетерпінням чекають 2 братів та 4 сестричок", — зазначила Юлія Косинець.



Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Олександр Попазогло розповів, що лікування новонародженого Сашка було важким і тривалим: хлопчика транспортували до медзакладу на штучній вентиляції легень у дуже важкому стані.



"Була проведена тривала і складна інтенсивна терапія із залученням нейрохірурга, невролога, офтальмолога. 64 доби Сашко провів у відділенні, з яких 62 — на дихальній підтримці. Загалом це 1492 години на апараті штучної вентиляції легень, високоточних назальних канюлях", — сказав лікар-анестезіолог.



З 2 січня хлопчик разом із мамою продовжував лікування у відділення неонатології. Як розповіла лікарка-неонатологиня Олена Мельничук, лікування Сашка повністю не завершилося, адже до трьох років за його здоров’ям і розвитком стежитимуть лікарі.



Медична директорка з дитячої анестезіології Оксана Чопко додала, що можливість виходжувати глибоко недоношених дітей та корегувати їхній розвиток є лише у Волинському обласному медичному об’єднанні захисту материнства і дитинства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З Волинського обласного медоб'єднання захисту материнства і дитинства 28 січня виписали додому пацієнта, який народився передчасно. Його тривале стаціонарне лікування завершилося: зараз малюк почувається добре.Історію "поспішайка" та його мами розповіли на сторінки медичного закладу у Facebook, пише Суспільне Хлопчик народився на 24 тижні вагітності із вагою 900 грамів та зростом 34 сантиметри. 31 жовтня 2024 року його мамі Юлії Косинець провели кесарів розтин у зв'язку з передчасним відшаруванням плаценти.Як розповіла волинянка, народила жінка в лікарні у Маневичах, після чого реанімаційна бригада обласного перинатального центру транспортувала її з малюком до Луцька. Зараз хлопчик важить 2 кілограми 760 грамів."Саша — моя сьома дитина і така важка ситуація у мене сталася вперше. Тут (в перинатальному центрі — ред.) його врятували і виходили. Зараз Саша активний, їсть, набирає вагу. Вдома його з нетерпінням чекають 2 братів та 4 сестричок", — зазначилаЗавідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонародженихрозповів, що лікування новонародженого Сашка було важким і тривалим: хлопчика транспортували до медзакладу на штучній вентиляції легень у дуже важкому стані."Була проведена тривала і складна інтенсивна терапія із залученням нейрохірурга, невролога, офтальмолога. 64 доби Сашко провів у відділенні, з яких 62 — на дихальній підтримці. Загалом це 1492 години на апараті штучної вентиляції легень, високоточних назальних канюлях", — сказав лікар-анестезіолог.З 2 січня хлопчик разом із мамою продовжував лікування у відділення неонатології. Як розповіла лікарка-неонатологиня, лікування Сашка повністю не завершилося, адже до трьох років за його здоров’ям і розвитком стежитимуть лікарі.Медична директорка з дитячої анестезіологіїдодала, що можливість виходжувати глибоко недоношених дітей та корегувати їхній розвиток є лише у Волинському обласному медичному об’єднанні захисту материнства і дитинства.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію