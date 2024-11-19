За тиждень захворюваність на ГРВІ на Волині збільшилася на 17%





У порівнянні з попереднім тижнем кількість недужих на гострі респіраторні захворювання (ГРВІ) дітей зросла на 26,5%, пише



Як зазначили, в обласному центрі контролю і профілактики хвороб, загалом за тиждень захворіли 4570 людей, зокрема, 2909 дітей.



Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ на 18,5% нижче епідемічного порога, розрахованого для Волині. Хворих на COVID-19 за звітний тиждень не зареєстрували.



Всього з приводу ГРВІ до інфекційних стаціонарів госпіталізували 95 пацієнтів. Летальних випадків немає. Епідеміологи також виявили три випадки грипу А за результатами лабораторного дослідження зразків матеріалів від пацієнтів із закладів охорони здоров’я.



Крім того в області циркулюють віруси грипу типу В та респіраторної групи (парагрип, SARS-CoV-2, аденовіруси, риновіруси та бокавіруси). Циркуляцію метапневмовірусу на Волині не фіксують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За четвертий тиждень 2025 року, з 20 по 26 січня, захворюваність на гострі респіраторні інфекції на Волині зросла на 17%.У порівнянні з попереднім тижнем кількість недужих на гострі респіраторні захворювання (ГРВІ) дітей зросла на 26,5%, пише Суспільне Як зазначили, в обласному центрі контролю і профілактики хвороб, загалом за тиждень захворіли 4570 людей, зокрема, 2909 дітей.Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ на 18,5% нижче епідемічного порога, розрахованого для Волині. Хворих на COVID-19 за звітний тиждень не зареєстрували.Всього з приводу ГРВІ до інфекційних стаціонарів госпіталізували 95 пацієнтів. Летальних випадків немає. Епідеміологи також виявили три випадки грипу А за результатами лабораторного дослідження зразків матеріалів від пацієнтів із закладів охорони здоров’я.Крім того в області циркулюють віруси грипу типу В та респіраторної групи (парагрип, SARS-CoV-2, аденовіруси, риновіруси та бокавіруси). Циркуляцію метапневмовірусу на Волині не фіксують.

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