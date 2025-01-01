Військового, мобілізованого з Волині, нагородили Золотим хрестом
Сьогодні, 20:26
Молодший сержант Віктор Яринич зі складу 68 Окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України за проявлену особисту мужність і героїзм, стійкість та рішучість, виявлену під час виконання військового та службового обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя нагороджений нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України “Золотий хрест”.
Воїн із позивним “Єгер” влучним вогнем знищує повітряні цілі противника на найнебезпечніших ділянках фронту. Серед його трофеїв чимало одиниць російських БпЛА на Покровському напрямку.
Наприклад, перебуваючи у складі мобільної вогневої групи на передовій позиції, він в одному випадку влучним вогнем зі стрілецької зброї знищив ворожий FPV-дрон, у другому виявив ворожий БПЛА “Орлан”. Влучним вогнем групи з ПЗРК і стрілецької зброї він ліквідував повітряну ціль, а невдовзі навічно приземлив небезпечний “Ланцет”, застосувавши у складі групи бійців стрілецьку зброю.
Цими днями за дорученням Головнокомандувача Збройних Сил України
генерала Олександра Сирського молодшому сержантові Віктору Яриничу
вручено почесний нагрудний знак “Золотий хрест”.
“Єгер”, мобілізований Ратнівсько-Старовижівським РТЦК та СП
Волинської області, як і інші військовослужбовці-“росомахи”, продовжує нищити путінських головорізів і вороже озброєння, наближаючи українську Перемогу на полі бою.
Отримати додаткову інформацію охочі поповнити лави
славетної єгерської бригади можуть за тел. 099-387-87-18 або 093-055-25-98.
Інформація надана відділом зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування “Захід”.
Фото відділення комунікацій 68 ОЄБр імені Олекси Довбуша.
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Воїн із позивним “Єгер” влучним вогнем знищує повітряні цілі противника на найнебезпечніших ділянках фронту. Серед його трофеїв чимало одиниць російських БпЛА на Покровському напрямку.
Наприклад, перебуваючи у складі мобільної вогневої групи на передовій позиції, він в одному випадку влучним вогнем зі стрілецької зброї знищив ворожий FPV-дрон, у другому виявив ворожий БПЛА “Орлан”. Влучним вогнем групи з ПЗРК і стрілецької зброї він ліквідував повітряну ціль, а невдовзі навічно приземлив небезпечний “Ланцет”, застосувавши у складі групи бійців стрілецьку зброю.
Цими днями за дорученням Головнокомандувача Збройних Сил України
генерала Олександра Сирського молодшому сержантові Віктору Яриничу
вручено почесний нагрудний знак “Золотий хрест”.
“Єгер”, мобілізований Ратнівсько-Старовижівським РТЦК та СП
Волинської області, як і інші військовослужбовці-“росомахи”, продовжує нищити путінських головорізів і вороже озброєння, наближаючи українську Перемогу на полі бою.
Отримати додаткову інформацію охочі поповнити лави
славетної єгерської бригади можуть за тел. 099-387-87-18 або 093-055-25-98.
Інформація надана відділом зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування “Захід”.
Фото відділення комунікацій 68 ОЄБр імені Олекси Довбуша.
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