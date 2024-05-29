На Волині 15-річна школярка покінчила із життям

На Волині 15-річна школярка покінчила із життям
27-го січня в Нововолинську 15-річна дівчина покінчила із життям.

Дівчина померла внаслідок передозування медпрепаратами, - пише видання "БУГ".

Як повідомляє видання, померла учениця Нововолинського ліцею №6.

Тіло дівчини виявили в власному помешканні рідні.


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Теги: самогубство, Волинь, Нововолинськ
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