На Волині 15-річна школярка покінчила із життям
Сьогодні, 20:35
27-го січня в Нововолинську 15-річна дівчина покінчила із життям.
Дівчина померла внаслідок передозування медпрепаратами, - пише видання "БУГ".
Як повідомляє видання, померла учениця Нововолинського ліцею №6.
Тіло дівчини виявили в власному помешканні рідні.
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Дівчина померла внаслідок передозування медпрепаратами, - пише видання "БУГ".
Як повідомляє видання, померла учениця Нововолинського ліцею №6.
Тіло дівчини виявили в власному помешканні рідні.
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