На Волині 15-річна школярка покінчила із життям





Дівчина померла внаслідок передозування медпрепаратами, - пише видання



Як повідомляє видання, померла учениця Нововолинського ліцею №6.



Тіло дівчини виявили в власному помешканні рідні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27-го січня в Нововолинську 15-річна дівчина покінчила із життям.Дівчина померла внаслідок передозування медпрепаратами, - пише видання "БУГ" Як повідомляє видання, померла учениця Нововолинського ліцею №6.Тіло дівчини виявили в власному помешканні рідні.

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