У Луцьку без гарячої води лишилися 4 будинки





Про це повідомили у ДКП



Через витік на трубопроводах гарячого водопостачання подачу гарячої води припинено до будинків на вул. Теремнівська, 89, 91, 93, 96-А.



Впродовж дня було виконано роботи з пошуку місця витоку. Роботи з ліквідації аварійної ситуації розпочнуться у середу, 28 січня.



Завершення робі і відновлення послуги для споживачів 4 будинків - орієнтовно в четвер, 30 січня.



Просимо вибачення за тимчасові незручності.



Отримати інформацію щодо усіх аварійних ситуацій цілодобово можна за телефоном Центрального диспетчерського пункту 0 800 21 55 21.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині 4 житлові будинки залишилися без водопостачання.Про це повідомили у ДКП "Луцьктепло" Через витік на трубопроводах гарячого водопостачання подачу гарячої води припинено до будинків на вул. Теремнівська, 89, 91, 93, 96-А.Впродовж дня було виконано роботи з пошуку місця витоку. Роботи з ліквідації аварійної ситуації розпочнуться у середу, 28 січня.Завершення робі і відновлення послуги для споживачів 4 будинків - орієнтовно в четвер, 30 січня.Просимо вибачення за тимчасові незручності.Отримати інформацію щодо усіх аварійних ситуацій цілодобово можна за телефоном Центрального диспетчерського пункту 0 800 21 55 21.

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