У Луцьку без гарячої води лишилися 4 будинки

У Луцьку без гарячої води лишилися 4 будинки
В обласному центрі Волині 4 житлові будинки залишилися без водопостачання.

Про це повідомили у ДКП "Луцьктепло".

Через витік на трубопроводах гарячого водопостачання подачу гарячої води припинено до будинків на вул. Теремнівська, 89, 91, 93, 96-А.

Впродовж дня було виконано роботи з пошуку місця витоку. Роботи з ліквідації аварійної ситуації розпочнуться у середу, 28 січня.

Завершення робі і відновлення послуги для споживачів 4 будинків - орієнтовно в четвер, 30 січня.

Просимо вибачення за тимчасові незручності.

Отримати інформацію щодо усіх аварійних ситуацій цілодобово можна за телефоном Центрального диспетчерського пункту 0 800 21 55 21.

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Теги: Волинь, Луцьк, водопостачання, гаряча вода
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