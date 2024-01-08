У Луцьку без гарячої води лишилися 4 будинки
Сьогодні, 21:16
В обласному центрі Волині 4 житлові будинки залишилися без водопостачання.
Про це повідомили у ДКП "Луцьктепло".
Через витік на трубопроводах гарячого водопостачання подачу гарячої води припинено до будинків на вул. Теремнівська, 89, 91, 93, 96-А.
Впродовж дня було виконано роботи з пошуку місця витоку. Роботи з ліквідації аварійної ситуації розпочнуться у середу, 28 січня.
Завершення робі і відновлення послуги для споживачів 4 будинків - орієнтовно в четвер, 30 січня.
Просимо вибачення за тимчасові незручності.
Отримати інформацію щодо усіх аварійних ситуацій цілодобово можна за телефоном Центрального диспетчерського пункту 0 800 21 55 21.
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Про це повідомили у ДКП "Луцьктепло".
Через витік на трубопроводах гарячого водопостачання подачу гарячої води припинено до будинків на вул. Теремнівська, 89, 91, 93, 96-А.
Впродовж дня було виконано роботи з пошуку місця витоку. Роботи з ліквідації аварійної ситуації розпочнуться у середу, 28 січня.
Завершення робі і відновлення послуги для споживачів 4 будинків - орієнтовно в четвер, 30 січня.
Просимо вибачення за тимчасові незручності.
Отримати інформацію щодо усіх аварійних ситуацій цілодобово можна за телефоном Центрального диспетчерського пункту 0 800 21 55 21.
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