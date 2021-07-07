П'яний депутат з Волині нападав з ножем на підлітка

Депутата селищної ради на Волині підозрюють у хуліганстві. Обранець громади кидався із ножем на підлітка.Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.Депутату однієї з селищних рад Луцького району повідомили про підозру в хуліганстві, вчиненому із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України).За даними слідства, увечері 20 жовтня 2024 року нетверезий обранець громади на футбольному полі в рідному селищі намагався ножем пошкодити колесо мотоцикла, за кермом якого перебував неповнолітній.Коли йому це не вдалося – намагався вдарити ножем підлітка, але той, обороняючись, перехопив руками ніж, відтак відбувся пораненнями рук та поверхневою раною грудної клітки.Наостанок депутат ще імітаційно погрожував дитині застосуванням зброї.Вирішується питання про обрання підозрюваному, який уже мав конфлікти із законом, запобіжного заходу.Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено у встановленому законом порядку і підтверджено обвинувальним вироком суду.