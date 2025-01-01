Полум'я здіймалося на 10-12 метрів: у нацпарку на Волині сталася пожежа. ФОТО
28 січень, 23:19
У національному парку "Прип'ять-Стохід" на Волині сталася пожежа.
Горіла суха трава у в заплаві річки Прип'ять в урочищах Торопельки, Стильно, Столянки, між селами Ветли та Мукошин, - про це повідомили у Національному парку "Прип'ять-Стохід".
Займання сталося 27 січня орієнтовно о 9 ранку. Горіла суха трава, очерет, лоза. Полум'я подекуди здіймалося на висоту 10-12 метрів, навіть перекинулось через річку в урочище Барщина. Завдяки злагодженим діям працівників державної охорони Парку вогонь зупинили на підході до лісового масиву.
Над гасінням пожежі працювали вогнеборці разом із природоохоронцями, залучали спецтехніку для гасіння пожеж у важкодоступних місцях, парківський трактор створював мінералізовані смуги та протипожежні розриви.
Пресофіцер головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Олександр Шумик розповів, що пожежу вдалося ліквідувати о 14:40 28 січня.
"Складність полягала у тому, що пожежа виникла у болотистій місцевості. Використовували спецтехніку, зокрема болотохід "Богун". Пожежа мала декілька осередків", — сказав пресофіцер.
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Горіла суха трава у в заплаві річки Прип'ять в урочищах Торопельки, Стильно, Столянки, між селами Ветли та Мукошин, - про це повідомили у Національному парку "Прип'ять-Стохід".
Займання сталося 27 січня орієнтовно о 9 ранку. Горіла суха трава, очерет, лоза. Полум'я подекуди здіймалося на висоту 10-12 метрів, навіть перекинулось через річку в урочище Барщина. Завдяки злагодженим діям працівників державної охорони Парку вогонь зупинили на підході до лісового масиву.
Над гасінням пожежі працювали вогнеборці разом із природоохоронцями, залучали спецтехніку для гасіння пожеж у важкодоступних місцях, парківський трактор створював мінералізовані смуги та протипожежні розриви.
Пресофіцер головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Олександр Шумик розповів, що пожежу вдалося ліквідувати о 14:40 28 січня.
"Складність полягала у тому, що пожежа виникла у болотистій місцевості. Використовували спецтехніку, зокрема болотохід "Богун". Пожежа мала декілька осередків", — сказав пресофіцер.
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