Волинські бригади отримали транспорт від благодійників. ВІДЕО

Бригади, які мають «волинське коріння», отримали транспорт від MK Foundation.Про це повідомили на сторінці MK Foundation.Бійці 100 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ, 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого та військової частини А4933 поповнили свої автопарки новими бусами Volkswagen Transporter від MK Foundation. Ці бригади представляють Волинь, тому передача автівок відбулася у місті Володимир. Однак, машини одразу вирушили на передову, де допоможуть у виконанні бойових завдань.«Радісно бачити, що місто живе: люди гуляють вулицями, діти ходять до школи. Для цього ми і на фронті. Те, що ми бачили на півдні й сході... як-от повністю знищений Оріхів, де немає жодного вцілілого будинку. Але у нас є надія на світле майбутнє», — говорить військовослужбовець 100-ї бригади"Ми працюємо для того, щоб мирне життя якомога швидше повернулося у всі куточки України. І саме тому ми допомагаємо військовим усім необхідним, зокрема транспортом, адже їхня робота — наш надійний щит", - йдеться у дописі на сторінці організації.