Переселенка, яка евакуювалася на Волинь, стала пілотом FPV-дрона. ВІДЕО

Ніколь-Марі (позивний "Ліліт") зустріла війну у 2014 році, коли їй було лише 9 років. Під час евакуації вона записала у свій блокнот обіцянку повернутися додому, аби звільнити його від окупантів.



Про це донеччанка розповіла в інтерв'ю, - пише



Військовослужбовиця бригади "Рубіж" Ніколь-Марі із позивним "Ліліт" пройшла шлях від переселенки до пілота FPV-дронів. Вона пережила окупацію, втрату дому та біженство, але зберегла віру в перемогу та мрію звільнити рідний Донецьк.



Ніколь-Марі (позивний "Ліліт") зустріла війну у 2014 році, коли їй було лише 9 років. Під час евакуації вона записала у свій блокнот обіцянку повернутися додому, аби звільнити його від окупантів.



"У 2014 році в мене був маленький блокнот, у якому я написала, що повернусь додому, щоб ліквідувати ворога та повернути свій дім", – згадує Ліліт.



Переїзд був надзвичайно важким: за одну ніч родина зібрала речі та покинула Донецьк. У Львові їм спочатку відмовили у житлі, але пізніше волонтери допомогли переїхати на Волинь. Травматичним для Ліліт став не лише переїзд, а й втрата дядька-волонтера, який загинув від російського обстрілу.



Волонтерство під час війни

Свою волонтерську діяльність Ліліт розпочала ще у школі.



"Все почалось із дзвінка друга з Азову, який попросив надіслати сітки. Я виставила оголошення на шкільному сайті, і вже наступного дня ми плели сітки у спортивному залі", – розповідає Ніколь-Марі.



Згодом вона почала їздити на Донбас для евакуації постраждалих. До 2024 року разом із батьком вони побували у багатьох гарячих точках: Часовому Яру, Сіверську, Покровську.



Військова служба та робота з дронами

Ліліт завжди мріяла стати військовою, і у 2024 році вона підписала контракт із бригадою "Рубіж".



Ліліт працює другим пілотом MAVIC та супроводжує FPV-дрони.

"Вступ у бригаду був дуже складним, але я впоралася. Спочатку я мріяла бути в піхоті, але зрозуміла, що не потягнула б. Дрони стали для мене рятувальною силою, я знайшла спосіб бути корисною", – пояснює Ліліт.



Зараз вона працює другим пілотом MAVIC та супроводжує FPV-дрони. Її завдання – прокладати маршрут, забезпечувати зв’язок та допомагати першому пілоту виконувати завдання.



"Сьогодні війна дронів, і ми маємо потужно прикривати нашу піхоту та відбивати ворожі штурми", – зазначає військовослужбовиця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! (позивний "Ліліт") зустріла війну у 2014 році, коли їй було лише 9 років. Під час евакуації вона записала у свій блокнот обіцянку повернутися додому, аби звільнити його від окупантів.Про це донеччанка розповіла в інтерв'ю, - пише ТСН Військовослужбовиця бригади "Рубіж" Ніколь-Марі із позивним "Ліліт" пройшла шлях від переселенки до пілота FPV-дронів. Вона пережила окупацію, втрату дому та біженство, але зберегла віру в перемогу та мрію звільнити рідний Донецьк.Ніколь-Марі (позивний "Ліліт") зустріла війну у 2014 році, коли їй було лише 9 років. Під час евакуації вона записала у свій блокнот обіцянку повернутися додому, аби звільнити його від окупантів."У 2014 році в мене був маленький блокнот, у якому я написала, що повернусь додому, щоб ліквідувати ворога та повернути свій дім", – згадує Ліліт.Переїзд був надзвичайно важким: за одну ніч родина зібрала речі та покинула Донецьк. У Львові їм спочатку відмовили у житлі, але пізніше волонтери допомогли переїхати на Волинь. Травматичним для Ліліт став не лише переїзд, а й втрата дядька-волонтера, який загинув від російського обстрілу.Волонтерство під час війниСвою волонтерську діяльність Ліліт розпочала ще у школі."Все почалось із дзвінка друга з Азову, який попросив надіслати сітки. Я виставила оголошення на шкільному сайті, і вже наступного дня ми плели сітки у спортивному залі", – розповідає Ніколь-Марі.Згодом вона почала їздити на Донбас для евакуації постраждалих. До 2024 року разом із батьком вони побували у багатьох гарячих точках: Часовому Яру, Сіверську, Покровську.Військова служба та робота з дронамиЛіліт завжди мріяла стати військовою, і у 2024 році вона підписала контракт із бригадою "Рубіж".Ліліт працює другим пілотом MAVIC та супроводжує FPV-дрони."Вступ у бригаду був дуже складним, але я впоралася. Спочатку я мріяла бути в піхоті, але зрозуміла, що не потягнула б. Дрони стали для мене рятувальною силою, я знайшла спосіб бути корисною", – пояснює Ліліт.Зараз вона працює другим пілотом MAVIC та супроводжує FPV-дрони. Її завдання – прокладати маршрут, забезпечувати зв’язок та допомагати першому пілоту виконувати завдання."Сьогодні війна дронів, і ми маємо потужно прикривати нашу піхоту та відбивати ворожі штурми", – зазначає військовослужбовиця.

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