На Волині призупинився проєкт від USAID, який надає підтримку для 10 громад





Зокрема це стосується проєкту "ГОВЕРЛА", який надає технічну допомогу для 10 громад-партнерів у Волинській області, - повідомляє



Реципієнтом цього проєкту щодо підтримки місцевого самоврядування в області є зокрема Волинська обласна військова адміністрація з 2022 року, - розповіла заступниця начальника управління — начальниця відділу міжнародної технічної допомоги управління зовнішніх зносин та міжнародної технічної допомоги департаменту економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів ОДА Олена Бегаль.



Станом на січень 2025 року на безоплатній основі громадам передали екскаватори-навантажувачі з додатковим обладнанням для різних видів робіт, пароконвектомати, пральні машини й сушки (для шкіл та лікарень, у тому числі для ВПО), генератори від 7,5 до 110 кВт, дереводробилки, ноутбуки, багатофункціональні пристрої, мотопомпи, мотопили, захисні костюми та обладнання для пожежників.



Протягом двох років обласна військова адміністрація та 10 громад Волині у результаті співпраці з Проєктом USAID "ГОВЕРЛА" отримали обладнання на понад 120 млн грн, з них Волинська ОДА — понад 2,5 млн грн.



6 громад-партнерок (Горохівська, Локачинська, Рожищенська, Ківерцівська, Шацька та Боратинська) та Волинська ОВА розробили Стратегії розвитку. У 2025 році ще мали розробити Стратегії для Володимир-Волинської, Вишнівської, Зимнівської та Колківської (непартнерської) громад.



Шацька громада за кошти Проєкту вже розпочала розробку "Комплексного просторового планування" на суму понад 20 млн грн (також розглядалася підтримка Ківерцівської та Любешівської громад).



Кожна громада-партнерка отримала обладнання для покращення якості надання послуг на суму понад 1,5 млн грн, зокрема:



Шацька та Ківерцівська – УЗД апарати;

Горохівська – геодезичне обладнання та ноутбуки для "ГорохівХАБ";

Рожищенська – музичні інструменти;

Боратинська – обладнання для телемедицини та обладнання для управління вуличним освітленням;

Локачинська – пароконвектомати;

Зимнівська – STEAM-клас;

Любешівська – цистоскоп та STEAM-клас;

Вишнівська – вуличне спортивне обладнання (8 наборів);

Володимирська – тренажерне обладнання в комунальний заклад.

Що відомо про призупинення грантових програм від USAID

У своєму офіційному листі від 27 січня 2025 року Проєкт USAID «Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА») повідомив про нові зміни в своїй діяльності.



20 січня 2025 року Президент США Дональд Трамп видав указ "Про переоцінку та переорієнтацію зовнішньої допомоги Сполучених Штатів". Цей указ вимагає від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) негайно відкликати всі фінансові зобов'язання на наступні 90 днів, до завершення перегляду всіх програм USAID по всьому світу.



На виконання цього наказу Державний департамент США видав розпорядження всім місіям USAID зупинити роботу над усіма проєктами. У зв'язку з цим Проєкт USAID "ГОВЕРЛА"наразі не може продовжувати реалізацію проєктної діяльності. Представники Проєкту очікують на подальші інструкції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державний департамент США видав розпорядження всім місіям USAID відкликати фінансові зобов'язання всіх програм на наступні 90 днів для проведення перевірок.Зокрема це стосується проєкту "ГОВЕРЛА", який надає технічну допомогу для 10 громад-партнерів у Волинській області, - повідомляє Суспільне Реципієнтом цього проєкту щодо підтримки місцевого самоврядування в області є зокрема Волинська обласна військова адміністрація з 2022 року, - розповіла заступниця начальника управління — начальниця відділу міжнародної технічної допомоги управління зовнішніх зносин та міжнародної технічної допомоги департаменту економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів ОДАСтаном на січень 2025 року на безоплатній основі громадам передали екскаватори-навантажувачі з додатковим обладнанням для різних видів робіт, пароконвектомати, пральні машини й сушки (для шкіл та лікарень, у тому числі для ВПО), генератори від 7,5 до 110 кВт, дереводробилки, ноутбуки, багатофункціональні пристрої, мотопомпи, мотопили, захисні костюми та обладнання для пожежників.Протягом двох років обласна військова адміністрація та 10 громад Волині у результаті співпраці з Проєктом USAID "ГОВЕРЛА" отримали обладнання на понад 120 млн грн, з них Волинська ОДА — понад 2,5 млн грн.6 громад-партнерок (Горохівська, Локачинська, Рожищенська, Ківерцівська, Шацька та Боратинська) та Волинська ОВА розробили Стратегії розвитку. У 2025 році ще мали розробити Стратегії для Володимир-Волинської, Вишнівської, Зимнівської та Колківської (непартнерської) громад.Шацька громада за кошти Проєкту вже розпочала розробку "Комплексного просторового планування" на суму понад 20 млн грн (також розглядалася підтримка Ківерцівської та Любешівської громад).Кожна громада-партнерка отримала обладнання для покращення якості надання послуг на суму понад 1,5 млн грн, зокрема:Шацька та Ківерцівська – УЗД апарати;Горохівська – геодезичне обладнання та ноутбуки для "ГорохівХАБ";Рожищенська – музичні інструменти;Боратинська – обладнання для телемедицини та обладнання для управління вуличним освітленням;Локачинська – пароконвектомати;Зимнівська – STEAM-клас;Любешівська – цистоскоп та STEAM-клас;Вишнівська – вуличне спортивне обладнання (8 наборів);Володимирська – тренажерне обладнання в комунальний заклад.Що відомо про призупинення грантових програм від USAIDУ своєму офіційному листі від 27 січня 2025 року Проєкт USAID «Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА») повідомив про нові зміни в своїй діяльності.20 січня 2025 року Президент США Дональд Трамп видав указ "Про переоцінку та переорієнтацію зовнішньої допомоги Сполучених Штатів". Цей указ вимагає від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) негайно відкликати всі фінансові зобов'язання на наступні 90 днів, до завершення перегляду всіх програм USAID по всьому світу.На виконання цього наказу Державний департамент США видав розпорядження всім місіям USAID зупинити роботу над усіма проєктами. У зв'язку з цим Проєкт USAID "ГОВЕРЛА"наразі не може продовжувати реалізацію проєктної діяльності. Представники Проєкту очікують на подальші інструкції.

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