Мав при собі «закладки»: на Волині взяли під варту підозрюваного у наркозлочинах

Мав при собі «закладки»: на Волині взяли під варту підозрюваного у наркозлочинах
На Волині взяли під варту підозрюваного у наркозлочинах.

Про це повідомляють у прокуратурі Волинської області.

За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 37-річному жителю селища Благодатне повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).

Чоловіка, який мав при собі готові до збуту через «закладки» психотропи, правоохоронці затримали увечері 23 січня 2025 року у Благодатному.
Мав при собі «закладки»: на Волині взяли під варту підозрюваного у наркозлочинах
Мав при собі «закладки»: на Волині взяли під варту підозрюваного у наркозлочинах

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за незаконне придбання й зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Теги: Волинь, Волинська обласна прокуратура, кримінал, ареш
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