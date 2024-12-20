Мав при собі «закладки»: на Волині взяли під варту підозрюваного у наркозлочинах
Сьогодні, 05:28
На Волині взяли під варту підозрюваного у наркозлочинах.
Про це повідомляють у прокуратурі Волинської області.
За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 37-річному жителю селища Благодатне повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).
Чоловіка, який мав при собі готові до збуту через «закладки» психотропи, правоохоронці затримали увечері 23 січня 2025 року у Благодатному.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за незаконне придбання й зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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Про це повідомляють у прокуратурі Волинської області.
За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 37-річному жителю селища Благодатне повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).
Чоловіка, який мав при собі готові до збуту через «закладки» психотропи, правоохоронці затримали увечері 23 січня 2025 року у Благодатному.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за незаконне придбання й зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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