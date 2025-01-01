Чи платитимуть штраф військовозобов'язані волиняни, якщо вчасно не пройдуть ВЛК





Про це йдеться в сюжеті



Якщо ТЦК вас викликає для проходження військової-лікарської комісії і ви цей обов'язок виконали, то штраф вам не повинен бути нарахований.



«У законі написано, що військовозобов'язані, які мають статус обмеженопридатний, повинні пройти повторний огляд і встановити новий статус придатності до військової служби… Якщо ви не отримували ніяких направлень на проходження, повісток від ТЦК, то штраф не повинен бути вам призначений», – йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовозобов’язані повинні пройти ВЛК до 4 лютого. Однак чи буде нараховано штраф тим, котрі є обмежено придатними і не пройдуть ВЛК до 4 лютого.Про це йдеться в сюжеті Конкурент ТV. Якщо ТЦК вас викликає для проходження військової-лікарської комісії і ви цей обов'язок виконали, то штраф вам не повинен бути нарахований.«У законі написано, що військовозобов'язані, які мають статус обмеженопридатний, повинні пройти повторний огляд і встановити новий статус придатності до військової служби… Якщо ви не отримували ніяких направлень на проходження, повісток від ТЦК, то штраф не повинен бути вам призначений», – йдеться у повідомленні.

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