Чи платитимуть штраф військовозобов'язані волиняни, якщо вчасно не пройдуть ВЛК
Сьогодні, 08:25
Військовозобов’язані повинні пройти ВЛК до 4 лютого. Однак чи буде нараховано штраф тим, котрі є обмежено придатними і не пройдуть ВЛК до 4 лютого.
Про це йдеться в сюжеті Конкурент ТV.
Якщо ТЦК вас викликає для проходження військової-лікарської комісії і ви цей обов'язок виконали, то штраф вам не повинен бути нарахований.
«У законі написано, що військовозобов'язані, які мають статус обмеженопридатний, повинні пройти повторний огляд і встановити новий статус придатності до військової служби… Якщо ви не отримували ніяких направлень на проходження, повісток від ТЦК, то штраф не повинен бути вам призначений», – йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться в сюжеті Конкурент ТV.
Якщо ТЦК вас викликає для проходження військової-лікарської комісії і ви цей обов'язок виконали, то штраф вам не повинен бути нарахований.
«У законі написано, що військовозобов'язані, які мають статус обмеженопридатний, повинні пройти повторний огляд і встановити новий статус придатності до військової служби… Якщо ви не отримували ніяких направлень на проходження, повісток від ТЦК, то штраф не повинен бути вам призначений», – йдеться у повідомленні.
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