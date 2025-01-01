У Києві біля метро впали уламки БПЛА росіян





Про це повідомляє Віталія Кличка.



За словами міського голови, це сталося в Дарницькому районі.



Він додав, що на місце падіння фрагментів ворожої повітряної цілі виїхали екстрені служби.



"Уламки ворожого БпЛА впали неподалік станції метро в Дарницькому районі столиці. Всі служби прямують на місце", - йдеться в заяві Кличка у Telegram-каналі.



Пізніше він додав, що уламки БПЛА ворога в Дарницькому районі при падінні пошкодили огорожу та окрему розташовану будівлю прохідної Дарницького депо.



"Всі служби на місці. Наразі пожежі немає, потерпілих не виявили", - розповів мер столиці.



Атака "Шахедів" та вибух у Києві



Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти знову запустили ударні безпілотники по Україні для чергової атаки. У низці областей була оголошена повітряна тривога, й повідомлялося про роботу систем протиповітряної оборони у деяких регіонах на тлі ворожої дронової атаки.



Вже під ранок у Києві було чути вибух, який був достатньо сильним. Перед тим у столиці оголосили тривогу через загрозу дронових атак.



Додамо, о 05:55 у Київській міській військовій адміністрації заявили про відбій повітряної тривоги у столиці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Києві зафіксоване падіння фрагментів російського безпілотника вранці 29 січня. Це сталося біля однієї зі станцій метро після ворожої повітряної атаки на столицю.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера КиєваЗа словами міського голови, це сталося в Дарницькому районі.Він додав, що на місце падіння фрагментів ворожої повітряної цілі виїхали екстрені служби."Уламки ворожого БпЛА впали неподалік станції метро в Дарницькому районі столиці. Всі служби прямують на місце", - йдеться в заяві Кличка у Telegram-каналі.Пізніше він додав, що уламки БПЛА ворога в Дарницькому районі при падінні пошкодили огорожу та окрему розташовану будівлю прохідної Дарницького депо."Всі служби на місці. Наразі пожежі немає, потерпілих не виявили", - розповів мер столиці.Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти знову запустили ударні безпілотники по Україні для чергової атаки. У низці областей була оголошена повітряна тривога, й повідомлялося про роботу систем протиповітряної оборони у деяких регіонах на тлі ворожої дронової атаки.Вже під ранок у Києві було чути вибух, який був достатньо сильним. Перед тим у столиці оголосили тривогу через загрозу дронових атак.Додамо, о 05:55 у Київській міській військовій адміністрації заявили про відбій повітряної тривоги у столиці.

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