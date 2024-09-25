Два дні поспіль у Луцьку фіксують температурний рекорд





Про це 29 січня повідомили у Волинському обласному гідрометцентрі, пише



За даними спостережень метеостанції, які ведуть з 1947 року, попереднє рекордне значення цього дня фіксували 1990 року і воно становило +8,7°﻿С.



Максимальна температура перевищила попередній показник на +0,2°﻿С.



Що відомо про температурні рекорди у 2025 році



7 січня у Луцьку зафіксували перший у 2025 році температурний рекорд. Стовпчики термометрів піднялись до +8,4°﻿С. За даними спостережень метеостанції, які ведуть з 1947 року, попереднє рекордне значення цього дня фіксували 1999 року і воно становило +8,1°﻿С.



20 січня у Луцьку зафіксували другий у 2025 році температурний рекорд. Стовпчики термометрів піднялись до +8,3°﻿С. Максимальна температура перевищила попередній показник на 2,8°﻿С, який був зафіксований у 1952 році.



У понеділок, 27 січня, у Луцьку зафіксували черговий тепловий рекорд. О 14:00 на стовпчиках термометра було +11,6 градуса. попереднє рекордне значення цього дня фіксували 2002 року і воно становило +8°﻿С.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 28 січня, у Луцьку зафіксували черговий тепловий рекорд. О 14:00 на стовпчиках термометра було +8,9 градуса.Про це 29 січня повідомили у Волинському обласному гідрометцентрі, пише Суспільне За даними спостережень метеостанції, які ведуть з 1947 року, попереднє рекордне значення цього дня фіксували 1990 року і воно становило +8,7°﻿С.Максимальна температура перевищила попередній показник на +0,2°﻿С.7 січня у Луцьку зафіксували перший у 2025 році температурний рекорд. Стовпчики термометрів піднялись до +8,4°﻿С. За даними спостережень метеостанції, які ведуть з 1947 року, попереднє рекордне значення цього дня фіксували 1999 року і воно становило +8,1°﻿С.20 січня у Луцьку зафіксували другий у 2025 році температурний рекорд. Стовпчики термометрів піднялись до +8,3°﻿С. Максимальна температура перевищила попередній показник на 2,8°﻿С, який був зафіксований у 1952 році.У понеділок, 27 січня, у Луцьку зафіксували черговий тепловий рекорд. О 14:00 на стовпчиках термометра було +11,6 градуса. попереднє рекордне значення цього дня фіксували 2002 року і воно становило +8°﻿С.

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