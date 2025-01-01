На Волині горіли житловий будинок та дерев`яний хлів





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



29 січня о 03:46 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев'яному хліві у селі Піща Шацької громади. Пожежу помітили, коли вогонь сягнув покрівлі та вирвався назовні. На місці події працювали рятувальники 11 ДПРЧ селища Шацька та працівники місцевої пожежної охорони с. Піща. О 04:24 вони ліквідували загоряння. Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.



О 05:00 надійшло повідомлення про ще одну пожежу — у с. Туропин Турійської громади горів цегляний житловий будинок. Силами рятувальників 17 ДПРЧ та працівників МПО с. Радовичі горіння ліквідоване. Причину займання з'ясовують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої ночі рятувальники ліквідували 2 пожежі в приватному житловому секторі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.29 січня о 03:46 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев'яному хліві у селі Піща Шацької громади. Пожежу помітили, коли вогонь сягнув покрівлі та вирвався назовні. На місці події працювали рятувальники 11 ДПРЧ селища Шацька та працівники місцевої пожежної охорони с. Піща. О 04:24 вони ліквідували загоряння. Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.О 05:00 надійшло повідомлення про ще одну пожежу — у с. Туропин Турійської громади горів цегляний житловий будинок. Силами рятувальників 17 ДПРЧ та працівників МПО с. Радовичі горіння ліквідоване. Причину займання з'ясовують.

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