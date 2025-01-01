На Волині горіли житловий будинок та дерев`яний хлів

На Волині горіли житловий будинок та дерев`яний хлів
Минулої ночі рятувальники ліквідували 2 пожежі в приватному житловому секторі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

29 січня о 03:46 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев'яному хліві у селі Піща Шацької громади. Пожежу помітили, коли вогонь сягнув покрівлі та вирвався назовні. На місці події працювали рятувальники 11 ДПРЧ селища Шацька та працівники місцевої пожежної охорони с. Піща. О 04:24 вони ліквідували загоряння. Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.
На Волині горіли житловий будинок та дерев`яний хлів

О 05:00 надійшло повідомлення про ще одну пожежу — у с. Туропин Турійської громади горів цегляний житловий будинок. Силами рятувальників 17 ДПРЧ та працівників МПО с. Радовичі горіння ліквідоване. Причину займання з'ясовують.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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