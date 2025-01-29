Росіяни двічі за ранок намагалися атакувати Київ

Під час першої атаки уламки ворожого дрона впали неподалік метро в Дарницькому районі.



Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, пише



Потерпілих немає. Пошкоджено прохідну Дарницького депо.



"Уламки БпЛА, що впали в Дарницькому районі, пошкодили огорожу та окрему розташовану будівлю прохідної Дарницького депо. Всі служби на місці. Наразі пожежі немає, потерпілих не виявили", – сказав мер.



Близько 9 години росіяни знову атакували місто. Працювала ППО, є падіння в Деснянському районі, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.



"Зафіксовано падіння уламків у Деснянському районі на відкритій місцевості, внаслідок чого загорілась трава та кущі. Наразі встановлюється інформація щодо пошкоджень та потерпілих", – сказав він.



Станом на 6:13 Повітряні сили попереджали про рух дронів у Дніпропетровській, Полтавській і Чернігівській областях. Деякі з них постійно змінювали рух.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За ранок 29 січня росіяни двічі атакували Київ.впали неподалік метро в Дарницькому районі.Про це повідомив мер міста, пише LB.ua Потерпілих немає. Пошкоджено прохідну Дарницького депо."Уламки БпЛА, що впали в Дарницькому районі, пошкодили огорожу та окрему розташовану будівлю прохідної Дарницького депо. Всі служби на місці. Наразі пожежі немає, потерпілих не виявили", – сказав мер.Близько 9 години росіяни знову атакували місто. Працювала ППО, є падіння в Деснянському районі, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко."Зафіксовано падіння уламків у Деснянському районі на відкритій місцевості, внаслідок чого загорілась трава та кущі. Наразі встановлюється інформація щодо пошкоджень та потерпілих", – сказав він.Станом на 6:13 Повітряні сили попереджали про рух дронів у Дніпропетровській, Полтавській і Чернігівській областях. Деякі з них постійно змінювали рух.

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