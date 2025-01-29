Росіяни двічі за ранок намагалися атакувати Київ
Сьогодні, 11:14
За ранок 29 січня росіяни двічі атакували Київ. Під час першої атаки уламки ворожого дрона впали неподалік метро в Дарницькому районі.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, пише LB.ua.
Потерпілих немає. Пошкоджено прохідну Дарницького депо.
"Уламки БпЛА, що впали в Дарницькому районі, пошкодили огорожу та окрему розташовану будівлю прохідної Дарницького депо. Всі служби на місці. Наразі пожежі немає, потерпілих не виявили", – сказав мер.
Близько 9 години росіяни знову атакували місто. Працювала ППО, є падіння в Деснянському районі, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
"Зафіксовано падіння уламків у Деснянському районі на відкритій місцевості, внаслідок чого загорілась трава та кущі. Наразі встановлюється інформація щодо пошкоджень та потерпілих", – сказав він.
Станом на 6:13 Повітряні сили попереджали про рух дронів у Дніпропетровській, Полтавській і Чернігівській областях. Деякі з них постійно змінювали рух.
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Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, пише LB.ua.
Потерпілих немає. Пошкоджено прохідну Дарницького депо.
"Уламки БпЛА, що впали в Дарницькому районі, пошкодили огорожу та окрему розташовану будівлю прохідної Дарницького депо. Всі служби на місці. Наразі пожежі немає, потерпілих не виявили", – сказав мер.
Близько 9 години росіяни знову атакували місто. Працювала ППО, є падіння в Деснянському районі, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
"Зафіксовано падіння уламків у Деснянському районі на відкритій місцевості, внаслідок чого загорілась трава та кущі. Наразі встановлюється інформація щодо пошкоджень та потерпілих", – сказав він.
Станом на 6:13 Повітряні сили попереджали про рух дронів у Дніпропетровській, Полтавській і Чернігівській областях. Деякі з них постійно змінювали рух.
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