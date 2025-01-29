Росіяни двічі за ранок намагалися атакувати Київ

Росіяни двічі за ранок намагалися атакувати Київ
За ранок 29 січня росіяни двічі атакували Київ. Під час першої атаки уламки ворожого дрона впали неподалік метро в Дарницькому районі.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, пише LB.ua.

Потерпілих немає. Пошкоджено прохідну Дарницького депо.

"Уламки БпЛА, що впали в Дарницькому районі, пошкодили огорожу та окрему розташовану будівлю прохідної Дарницького депо. Всі служби на місці. Наразі пожежі немає, потерпілих не виявили", – сказав мер.

Близько 9 години росіяни знову атакували місто. Працювала ППО, є падіння в Деснянському районі, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Зафіксовано падіння уламків у Деснянському районі на відкритій місцевості, внаслідок чого загорілась трава та кущі. Наразі встановлюється інформація щодо пошкоджень та потерпілих", – сказав він.

Станом на 6:13 Повітряні сили попереджали про рух дронів у Дніпропетровській, Полтавській і Чернігівській областях. Деякі з них постійно змінювали рух.

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Теги: Україна, росія, війна
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