«Мелодії любові»: театр у Луцьку кличе на концерт до Дня закоханих
Сьогодні, 12:05
У п'ятницю, 14 лютого, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться концерт до Дня закоханих – «Мелодії любові».
Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
«Зануртесь у світ музики, яка торкається душі та пробуджує найсвітліші почуття! Запрошуємо вас на святкову подію, яка відбудеться 14 лютого о 18:00. Цього вечора звучатимуть ніжні та пристрасні пісні у виконанні талановитих артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру. У першому відділенні ви почуєте найкращі зарубіжні хіти, які оспівують кохання. Друге відділення буде насичене чарівними українськими народними та сучасними популярними композиціями, а також витонченими інструментальними творами», – йдеться в дописі.
Коли?
П'ятниця, 14 лютого о 18:00.
Тривалість концерту - 2 години 10 хвилин.
Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
«Зануртесь у світ музики, яка торкається душі та пробуджує найсвітліші почуття! Запрошуємо вас на святкову подію, яка відбудеться 14 лютого о 18:00. Цього вечора звучатимуть ніжні та пристрасні пісні у виконанні талановитих артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру. У першому відділенні ви почуєте найкращі зарубіжні хіти, які оспівують кохання. Друге відділення буде насичене чарівними українськими народними та сучасними популярними композиціями, а також витонченими інструментальними творами», – йдеться в дописі.
Коли?
П'ятниця, 14 лютого о 18:00.
Тривалість концерту - 2 години 10 хвилин.
Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Смерть адміністраторки у комплексі «Зелений гай» біля Луцька: поліція повідомила деталі
Сьогодні, 12:15
«Мелодії любові»: театр у Луцьку кличе на концерт до Дня закоханих
Сьогодні, 12:05
Поблизу Луцька у «Зеленому гаю» з другого поверху випала адміністраторка: жінка померла у лікарні
Сьогодні, 11:30
Росіяни двічі за ранок намагалися атакувати Київ
Сьогодні, 11:14
На Волині горіли житловий будинок та дерев`яний хлів
Сьогодні, 10:56