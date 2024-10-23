«Мелодії любові»: театр у Луцьку кличе на концерт до Дня закоханих





Про це



«Зануртесь у світ музики, яка торкається душі та пробуджує найсвітліші почуття! Запрошуємо вас на святкову подію, яка відбудеться 14 лютого о 18:00. Цього вечора звучатимуть ніжні та пристрасні пісні у виконанні талановитих артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру. У першому відділенні ви почуєте найкращі зарубіжні хіти, які оспівують кохання. Друге відділення буде насичене чарівними українськими народними та сучасними популярними композиціями, а також витонченими інструментальними творами», – йдеться в дописі.



Коли?



П'ятниця, 14 лютого о 18:00.



Тривалість концерту - 2 години 10 хвилин.



Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 14 лютого, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться концерт до Дня закоханих – «Мелодії любові».Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.«Зануртесь у світ музики, яка торкається душі та пробуджує найсвітліші почуття! Запрошуємо вас на святкову подію, яка відбудеться 14 лютого о 18:00. Цього вечора звучатимуть ніжні та пристрасні пісні у виконанні талановитих артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру. У першому відділенні ви почуєте найкращі зарубіжні хіти, які оспівують кохання. Друге відділення буде насичене чарівними українськими народними та сучасними популярними композиціями, а також витонченими інструментальними творами», – йдеться в дописі.П'ятниця, 14 лютого о 18:00.Тривалість концерту - 2 години 10 хвилин.Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті

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