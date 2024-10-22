НАБУ розпочало кримінальне провадження щодо міністра оборони України Умєрова, — ЗМІ

Рустема Умєрова за ознаками зловживання владою.



Про це пишуть



За даними ЗМІ, провадження зареєстрували після заяви від Центру протидії корупції щодо можливих протиправних дій міністра оборони України, зокрема можливого вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.



У частині 2 статті 364 Кримінального кодексу України йдеться про зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає — до шести років позбавлення волі.



Нагадаємо, «Центр протидії корупції» скерував заяву до Національного антикорупційного бюро на міністра оборони Рустема Умєрова після того, як він вирішив не продовжувати контракт з очільницею Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою.



Що сталося в АОЗ?



24 січня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що не буде продовжувати угоду з нинішньою керівницею Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою попри рішення Наглядової ради агентства продовжити її контракт ще на рік.



Натомість керувати АОЗ призначать Арсена Жумаділова — директора іншого закупівельного агентства, Державного оператора тилу. Жумаділов підтвердив призначення і додав, що паралельно залишиться очільником ДОТ.



Безрукова наполягає, що вона залишається чинною керівницею АОЗ. У Наглядовій раді агентства заявили, що Міноборони намагається керувати АОЗ у «ручному режимі».



Після цього міністр оборони Рустем Умєров ініціював службове розслідування в агенції. Марину Безрукову на час розслідування відсторонять від роботи.



Усе це сталося після суперечок про зміни статутів закупівельних агентств Міноборони. Нагадаємо, АОЗ і ДОТ створили після корупційних скандалів попереднього керівництва міністерства. Обидва агентства мають незалежні Наглядові ради.



Однак нещодавно Міноборони запропонувало внести зміни у статути закупівельників так, щоб мати можливість давати їм обов’язкові вказівки або ухвалювати кадрові рішення у разі «наявної або потенційної загрози національній безпеці». Водночас чіткого переліку таких загроз нема. У цьому побачили загрозу для «політичних рішень» та спробу обходити Наглядові ради агентств.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) зареєструвало провадження проти міністра оборони Україниза ознаками зловживання владою.Про це пишуть «Суспільне» та «Радіо Свобода».За даними ЗМІ, провадження зареєстрували після заяви від Центру протидії корупції щодо можливих протиправних дій міністра оборони України, зокрема можливого вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.У частині 2 статті 364 Кримінального кодексу України йдеться про зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає — до шести років позбавлення волі.Нагадаємо, «Центр протидії корупції» скерував заяву до Національного антикорупційного бюро на міністра оборони Рустема Умєрова після того, як він вирішив не продовжувати контракт з очільницею Агенції оборонних закупівель24 січня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що не буде продовжувати угоду з нинішньою керівницею Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою попри рішення Наглядової ради агентства продовжити її контракт ще на рік.Натомість керувати АОЗ призначать— директора іншого закупівельного агентства, Державного оператора тилу. Жумаділов підтвердив призначення і додав, що паралельно залишиться очільником ДОТ.Безрукова наполягає, що вона залишається чинною керівницею АОЗ. У Наглядовій раді агентства заявили, що Міноборони намагається керувати АОЗ у «ручному режимі».Після цього міністр оборони Рустем Умєров ініціював службове розслідування в агенції. Марину Безрукову на час розслідування відсторонять від роботи.Усе це сталося після суперечок про зміни статутів закупівельних агентств Міноборони. Нагадаємо, АОЗ і ДОТ створили після корупційних скандалів попереднього керівництва міністерства. Обидва агентства мають незалежні Наглядові ради.Однак нещодавно Міноборони запропонувало внести зміни у статути закупівельників так, щоб мати можливість давати їм обов’язкові вказівки або ухвалювати кадрові рішення у разі «наявної або потенційної загрози національній безпеці». Водночас чіткого переліку таких загроз нема. У цьому побачили загрозу для «політичних рішень» та спробу обходити Наглядові ради агентств.

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