Смерть адміністраторки у комплексі «Зелений гай» біля Луцька: поліція повідомила деталі
Сьогодні, 12:15
У Головному управлінні Нацполіції Волині підтвердили інформацію про смерть адміністраторки, яка випала з другого поверху у готельно-ресторанному комплексі «Зелений гай», що у селі Копачівка, поблизу Луцька.
"У суботу, 25 січня, до поліції надійшло повідомлення, що з другого поверху будівлі у селі Копачівка випала 38-річна жінка, жителька Луцького району. Вона була госпіталізована до реанімаційного відділення, однак врятувати волинянку не вдалося, вчора жінка померла", - зазначили у поліції.
Також там повідомили, що на місці працювали правоохоронці з Ківерців.
Спочатку випадок зареєстрували в ЄРДР за ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ.
Сьогодні, після смерті жінки, справу перекваліфікують за ст. 115 (Нещасний випадок) ККУ.
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"У суботу, 25 січня, до поліції надійшло повідомлення, що з другого поверху будівлі у селі Копачівка випала 38-річна жінка, жителька Луцького району. Вона була госпіталізована до реанімаційного відділення, однак врятувати волинянку не вдалося, вчора жінка померла", - зазначили у поліції.
Також там повідомили, що на місці працювали правоохоронці з Ківерців.
Спочатку випадок зареєстрували в ЄРДР за ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ.
Сьогодні, після смерті жінки, справу перекваліфікують за ст. 115 (Нещасний випадок) ККУ.
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