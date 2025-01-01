Смерть адміністраторки у комплексі «Зелений гай» біля Луцька: поліція повідомила деталі





"У суботу, 25 січня, до поліції надійшло повідомлення, що з другого поверху будівлі у селі Копачівка випала 38-річна жінка, жителька Луцького району. Вона була госпіталізована до реанімаційного відділення, однак врятувати волинянку не вдалося, вчора жінка померла", - зазначили у поліції.



Також там повідомили, що на місці працювали правоохоронці з Ківерців.



Спочатку випадок зареєстрували в ЄРДР за ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ.



Сьогодні, після смерті жінки, справу перекваліфікують за ст. 115 (Нещасний випадок) ККУ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Головному управлінні Нацполіції Волині підтвердили інформацію про смерть адміністраторки, яка випала з другого поверху у готельно-ресторанному комплексі «Зелений гай» , що у селі Копачівка, поблизу Луцька."У суботу, 25 січня, до поліції надійшло повідомлення, що з другого поверху будівлі у селі Копачівка випала 38-річна жінка, жителька Луцького району. Вона була госпіталізована до реанімаційного відділення, однак врятувати волинянку не вдалося, вчора жінка померла", - зазначили у поліції.Також там повідомили, що на місці працювали правоохоронці з Ківерців.Спочатку випадок зареєстрували в ЄРДР за ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ.Сьогодні, після смерті жінки, справу перекваліфікують за ст. 115 (Нещасний випадок) ККУ.

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