Поблизу Луцька у «Зеленому гаю» з другого поверху випала адміністраторка: жінка померла у лікарні





З другого поверху однієї з будівель випала адміністраторка закладу.



Про це журналістам



Стався інцидент у суботу, 25 січня, у вечірній час.



Відомо, що жінку доставили до лікувального закладу з тяжкими травмами. Однак згодом, за декілька днів, вона померла.



Інформація від правоохоронців - незабаром.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У готельно-ресторанному комплексі «Зелений гай», що у селі Копачівка, поблизу Луцька, сталася трагічна подія.З другого поверху однієї з будівель випала адміністраторка закладу.Про це журналістам ВолиньPost стало відомо з власних джерел.Стався інцидент у суботу, 25 січня, у вечірній час.Відомо, що жінку доставили до лікувального закладу з тяжкими травмами. Однак згодом, за декілька днів, вона померла.Інформація від правоохоронців - незабаром.

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