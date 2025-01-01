Поблизу Луцька у «Зеленому гаю» з другого поверху випала адміністраторка: жінка померла у лікарні

Поблизу Луцька у «Зеленому гаю» з другого поверху випала адміністраторка: жінка померла у лікарні
У готельно-ресторанному комплексі «Зелений гай», що у селі Копачівка, поблизу Луцька, сталася трагічна подія.

З другого поверху однієї з будівель випала адміністраторка закладу.

Про це журналістам ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Стався інцидент у суботу, 25 січня, у вечірній час.

Відомо, що жінку доставили до лікувального закладу з тяжкими травмами. Однак згодом, за декілька днів, вона померла.

Інформація від правоохоронців - незабаром.

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