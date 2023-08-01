У Луцьку планують збудувати котельню на альтернативному паливі

У Луцьку планують збудувати котельню на альтернативному паливі
У Луцьку планують збудувати котельню на альтернативному паливі.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Сьогодні, 29 січня, під час 70-ї сесії Луцької міської ради під час розгляду питання “Про внесення змін до Програми підтримки ДКП “Луцьктепло” на 2024–2028 роки” міський голова Ігор Поліщук поінформував, що підприємство працює з Swedfund International AB щодо залучення гранту у 500 тисяч євро для розроблення проєктно-кошторисної документації на встановлення на вулиці Карбишева нової котельні на твердому паливі потужністю 16 МВт. За його словами, на будівництво буде залучено грантові кошти.

За словами міського голови, зараз триває робота, аби перестати бути залежними від діючої Котельні на вулиці Карбишева. Завдяки будівництву нової, вдасться зробити це остаточно.

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Теги: Луцьк, котельня
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