У Луцькій громаді ліквідували 24 вулиці

У Луцькій громаді ліквідували 24 вулиці
У Луцькій громаді ліквідували 24 вулиці. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 29 січня, під час пленарного засідання 70-ї сесії депутати міської ради.

Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.

Під час перевірки даних у Реєстрі адрес фахівці виявили певні неточності. Деякі вулиці, що були занесені до системи, перестали існувати. Тому і виникла необхідність упорядкувати Реєстр адрес, враховуючи пропозиції департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами міської ради.

Йдеться про вулиці в місті Луцьку: Гайдара; Григорія Андрузького; Івана Виговського; Княгинівська; Косіора; Кропивницького; Леся Курбаса; Левадна; Миколи Міхновського; Міцкевича; Нижня; Станіслава Дністрянського; Тиха; Центральна; Нижній проїзд; Агрономічна.

Також ліквідували вулицю Григорівка у селі Богушівка та вулицю Зоряна у селі Боголюби як такі, що вже не існують. Це стосується і вулиць Будівельна, Промінська, Юності в селі Зміїнець, вулиць Вигонного, Пилипа Орлика, масив Гуща в селі Прилуцьке.

Цим рішенням депутати перейменували вулицю Іови Кондзелевича на Йова Кондзелевича, а вулицю Тополеву – на Тополину, що відповідає чинному правопису.

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Теги: Луцьк, вулиці
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