У Луцькій громаді ліквідували 24 вулиці. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 29 січня, під час пленарного засідання 70-ї сесії депутати міської ради.Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.Під час перевірки даних у Реєстрі адрес фахівці виявили певні неточності. Деякі вулиці, що були занесені до системи, перестали існувати. Тому і виникла необхідність упорядкувати Реєстр адрес, враховуючи пропозиції департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами міської ради.Йдеться про вулиці в місті Луцьку: Гайдара; Григорія Андрузького; Івана Виговського; Княгинівська; Косіора; Кропивницького; Леся Курбаса; Левадна; Миколи Міхновського; Міцкевича; Нижня; Станіслава Дністрянського; Тиха; Центральна; Нижній проїзд; Агрономічна.Також ліквідували вулицю Григорівка у селі Богушівка та вулицю Зоряна у селі Боголюби як такі, що вже не існують. Це стосується і вулиць Будівельна, Промінська, Юності в селі Зміїнець, вулиць Вигонного, Пилипа Орлика, масив Гуща в селі Прилуцьке.Цим рішенням депутати перейменували вулицю Іови Кондзелевича на Йова Кондзелевича, а вулицю Тополеву – на Тополину, що відповідає чинному правопису.