Завтра на Волині прощатимуться із 22-річним Героєм Станіславом Вакулічем

Станіслава Васильовича Вакуліча (24.02.2002 р.н.).



Про це Ігор Чайка.



"Сержант військової служби за контрактом, старший стрілець Національної гвардії України, загинув 25.01.2025 р. під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новотроїцьке Донецької області.



Прощання відбудеться за таким порядком:



- 13.00 – служба у храмі Почаївської Ікони Божої матері;



- 14.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.



Останнім місцем спочинку воїна стане Алея Героїв міського цвинтаря.



Вічна пам'ять і слава Герою!" - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 30 січня, День жалоби у Ковельській громаді. В останню земну дорогу проводжатимуть(24.02.2002 р.н.).Про це повідомив Ковельський міський голова"Сержант військової служби за контрактом, старший стрілець Національної гвардії України, загинув 25.01.2025 р. під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новотроїцьке Донецької області.Прощання відбудеться за таким порядком:- 13.00 – служба у храмі Почаївської Ікони Божої матері;- 14.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.Останнім місцем спочинку воїна стане Алея Героїв міського цвинтаря.Вічна пам'ять і слава Герою!" - йдеться в повідомленні.

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