Завтра на Волині прощатимуться із 22-річним Героєм Станіславом Вакулічем

Завтра на Волині прощатимуться із 22-річним Героєм Станіславом Вакулічем
Завтра, 30 січня, День жалоби у Ковельській громаді. В останню земну дорогу проводжатимуть Станіслава Васильовича Вакуліча (24.02.2002 р.н.).

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

"Сержант військової служби за контрактом, старший стрілець Національної гвардії України, загинув 25.01.2025 р. під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новотроїцьке Донецької області.

Прощання відбудеться за таким порядком:

- 13.00 – служба у храмі Почаївської Ікони Божої матері;

- 14.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.

Останнім місцем спочинку воїна стане Алея Героїв міського цвинтаря.

Вічна пам'ять і слава Герою!" - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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