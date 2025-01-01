У 110 бригаді не підтвердили окупацію Великої Новосілки: бої тривають





Про це в етері телемаратону заявив начальник служби зв'язків з громадськістю 110 бригади Іван Сєкач, пише



Так, уночі 29 січня портал DeepState повідомив, що російські війська окупували Велику Новосілку, а також просунулися поблизу Піщаного, Андріївки, Надії та Баранівки.



«Наразі я не можу підтвердити те, що там стверджує DeepState. Бої за Велику Новосілку продовжуються, і стрілецькі, і піхотні, артилерія і все. Тобто не можу на даний момент підтвердити цю інформацію, яку розповсюджує DeepState», — заявив Сєкач.



На думку військового, росіяни не будуть створювати плацдарм на іншому березі річки Мокрі Яли, яка розділяє Велику Новосілку. Сєкач припускає, що "на цій ділянці фронту наступ росіян буде зупинений, після чого ворог буде шукати інші місця для подальшого просування.



«Щоб форсувати річку, треба проводити спецоперацію із технікою, навезти понтони, мати перевагу не один до трьох-чотирьох, а один до семи, тому, думаю, у цьому напрямку противник буде зупинений», — заявив Сєкач.



Бої за Велику Новосілку



Велика Новосілка — селище на півдні Донецької області. Улітку 2023 року саме звідси починався контрнаступ української армії на маріупольському напрямку. Тоді вдалося зайняти панівну висоту у селі Времівка, а звідти просунутися у напрямку Нескучного, Рівнополя, Макарівки, Урожайного та Старомайорського.



У липні 2024-го російська армія окупувала Урожайне. А наприкінці серпня вона почала рухатися у напрямку Вугледару, захоплення якого відкрило шлях на інші два ключових населених пункти на півдні Донеччини — Курахове та Велику Новосілку.



Активна фаза боїв за Велику Новосілку почалася у грудні 2024-го, коли росіяни намагалися оточити селище з боку Времівки, куди просунулася російська армія з півдня, а також зі сторони селища Новий Комар, куди окупанти пішли із захопленого Курахового.



Українські бійці були змушені битися фактично в напівоточені, а додаткових проблем створила річка Мокрі Яли, через яку було доволі складно переправлятися на нові рубежі.



Як повідомляли у 110 ОМБр, українські війська відступили з районів, де існувала загроза оточення, а самі ж росіяни в населеному пункті потрапили у «вогняний мішок».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 110 ОМБр імені Марка Безручка не підтвердили окупацію селища Велика Новосілка, що на півдні Донецької області. Там кажуть, що бої за населений пункт досі тривають.Про це в етері телемаратону заявив начальник служби зв'язків з громадськістю 110 бригади, пише Громадське Так, уночі 29 січня портал DeepState повідомив, що російські війська окупували Велику Новосілку, а також просунулися поблизу Піщаного, Андріївки, Надії та Баранівки.«Наразі я не можу підтвердити те, що там стверджує DeepState. Бої за Велику Новосілку продовжуються, і стрілецькі, і піхотні, артилерія і все. Тобто не можу на даний момент підтвердити цю інформацію, яку розповсюджує DeepState», — заявив Сєкач.На думку військового, росіяни не будуть створювати плацдарм на іншому березі річки Мокрі Яли, яка розділяє Велику Новосілку. Сєкач припускає, що "на цій ділянці фронту наступ росіян буде зупинений, після чого ворог буде шукати інші місця для подальшого просування.«Щоб форсувати річку, треба проводити спецоперацію із технікою, навезти понтони, мати перевагу не один до трьох-чотирьох, а один до семи, тому, думаю, у цьому напрямку противник буде зупинений», — заявив Сєкач.Велика Новосілка — селище на півдні Донецької області. Улітку 2023 року саме звідси починався контрнаступ української армії на маріупольському напрямку. Тоді вдалося зайняти панівну висоту у селі Времівка, а звідти просунутися у напрямку Нескучного, Рівнополя, Макарівки, Урожайного та Старомайорського.У липні 2024-го російська армія окупувала Урожайне. А наприкінці серпня вона почала рухатися у напрямку Вугледару, захоплення якого відкрило шлях на інші два ключових населених пункти на півдні Донеччини — Курахове та Велику Новосілку.Активна фаза боїв за Велику Новосілку почалася у грудні 2024-го, коли росіяни намагалися оточити селище з боку Времівки, куди просунулася російська армія з півдня, а також зі сторони селища Новий Комар, куди окупанти пішли із захопленого Курахового.Українські бійці були змушені битися фактично в напівоточені, а додаткових проблем створила річка Мокрі Яли, через яку було доволі складно переправлятися на нові рубежі.Як повідомляли у 110 ОМБр, українські війська відступили з районів, де існувала загроза оточення, а самі ж росіяни в населеному пункті потрапили у «вогняний мішок».

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