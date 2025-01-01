Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Дмитром Матвіюком

Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Дмитром Матвіюком
30 січня відбудеться прощання з військовослужбовцем Дмитром Матвіюком.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

"У четвер, 30 січня, о 10 годині у храмі Святої Великомучениці Катерини у Луцьку відбудеться відспівування Матвіюка Дмитра Вікторовича (29.11.1985 року народження), який загинув 23 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Гуєво Курської області рф", - йдеться в повідомленні.

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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