Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Дмитром Матвіюком

митром Матвіюком.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



"У четвер, 30 січня, о 10 годині у храмі Святої Великомучениці Катерини у Луцьку відбудеться відспівування Матвіюка Дмитра Вікторовича (29.11.1985 року народження), який загинув 23 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Гуєво Курської області рф", - йдеться в повідомленні.



Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 30 січня відбудеться прощання з військовослужбовцем ДПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради."У четвер, 30 січня, о 10 годині у храмі Святої Великомучениці Катерини у Луцьку відбудеться відспівування Матвіюка Дмитра Вікторовича (29.11.1985 року народження), який загинув 23 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Гуєво Курської області рф", - йдеться в повідомленні.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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